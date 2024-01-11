Yarın okullar hangi illerde tatil? 12 Ocak Cuma günü okullar tatil mi son dakika? Hakkari, Şırnak, Ağrı, Bitlis...

Türkiye genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları ve kar yağışı, birçok ilde okulların tatil edilmesine neden oldu. Ancak, kar yağışının devam ettiği bu günlerde, öğrenciler ve veliler yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Meteoroloji tarafından 7 il için kar yağışı uyarısı yapılması da durumu daha da önemli hale getiriyor. İşte 12 Ocak 2024 kar tatili olan iller...