Yarın okullar hangi illerde tatil? 12 Ocak Cuma günü okullar tatil mi son dakika? Hakkari, Şırnak, Ağrı, Bitlis...
"Yarın okullar tatil mi edildi?" sorusunun cevabı öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken birçok ilde Valilikler tarafından alınan kararlar doğrultusunda okullar 2 ilde tatil edildi. Peki, okullar hangi illerde tatil? İşte Valilik açıklamalarıyla birlikte kar tatili olan iller...
Türkiye genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları ve kar yağışı, birçok ilde okulların tatil edilmesine neden oldu. Ancak, kar yağışının devam ettiği bu günlerde, öğrenciler ve veliler yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Meteoroloji tarafından 7 il için kar yağışı uyarısı yapılması da durumu daha da önemli hale getiriyor. İşte 12 Ocak 2024 kar tatili olan iller...
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
HAKKARİ
Hakkari İl Hıfzıssıhha kurulu kararı gereği; yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Ocak 2024 Cuma günü tarihi itibariyla il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.
ŞIRNAK
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiği duyuruldu.
İlçede yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kaymakamlık, ilçede okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.
7 İL İÇİN UYARI VERİLDİ
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre cuma ve cumartesi günleri İstanbul'da karla karışık yağışlı hava beklenirken, Ağrı, Bitlis, Muş, Van, Hakkari ve Şırnak gibi iller için sarı ile turuncu kod uyarıları verildi.
*ŞIRNAK
*VAN
*SİİRT
*MUŞ
*HAKKARİ
*BİTLİS
*AĞRI
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul'da etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışı için tarih verdi.
Meteoroloji tarafından paylaşılan haritalı hava durumu tahmin raporuna göre; Cumartesi günü İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli kar yağışının etkili olması öngörülüyor.
AKOM'DAN GİZLİ BUZLANMA UYARISI
İstanbul'da Cuma günü öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde ise hafif kar yağışının etkili olması bekleniyor. AKOM, vatandaşları gizli buzlanmalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
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- Yarın okullar hangi illerde tatil? 12 Ocak Cuma günü okullar tatil mi son dakika? Hakkari, Şırnak, Ağrı, Bitlis...
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