MİT AKADEMİSİ 2024 BAŞVURU EKRANI: Milli İstihbarat Akademisi nerede, başvuru şartları neler? Değerlendirme ve kabul süreci...

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Akademi bünyesindeki enstitülerde açılacak yüksek lisans ve doktora programlarına, üniversitelerin en az dört yıllık örgün eğitim veren ilgili lisans programlarından mezun olan ve Akademi şartlarını karşılayan herkes başvurabilecek.

Bu programlarda eğitim gören öğrenciler; istihbarat, güvenlik, strateji, bölge çalışmaları, siber güvenlik, uydu-uzay sistemleri, yapay zeka ile veri analitiği ve benzeri alanlarda çalışmalarını yürütebilecek.