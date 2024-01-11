MİT AKADEMİSİ 2024 BAŞVURU EKRANI: Milli İstihbarat Akademisi nerede, başvuru şartları neler? Değerlendirme ve kabul süreci...
"MİT Akademisi nedir, kimler başvurabilir?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, MİT'in 97'inci kuruluş yıl dönümünde MİT Akademisi’nin kurulacağını kamuoyuyla paylaştı. MİT akademisi başvuru şartları ile ilgili araştırmalar da bu haberin ardından artışa geçti. İşte, MİT Akademisi başvuru ekranı ve şartları...
"MİT Akademisi nerede, nasıl başvurulur?" gibi sorular arama motorlarında hız kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı MİT'in kuruluşunun 97'inci yıldönümü etkinliğinde konuşan İbrahim Kalın, MİT akademisi ile ilgili müjdeyi verdi. Peki, MİT Akademisine kimler başvurabilir? İşte konuya ilişkin detayları...
MİT AKADEMİSİ NEDİR?
9 Şubat 2023 tarihinde kuruluşu gerçekleşen Milli İstihbarat Akademisi; istihbarat, güvenlik ve strateji alanlarını kapsıyor.
Lisansüstü eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetleri yürüterek Türkiye'de istihbarat alanının bir bilim dalı olarak geliştirilmesine katkı sunacak.
Öte yandan Türkiye'nin istihbarat ve güvenlik alanındaki iddiasını da güçlendirmeyi hedefliyor.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Akademi bünyesindeki enstitülerde açılacak yüksek lisans ve doktora programlarına, üniversitelerin en az dört yıllık örgün eğitim veren ilgili lisans programlarından mezun olan ve Akademi şartlarını karşılayan herkes başvurabilecek.
Bu programlarda eğitim gören öğrenciler; istihbarat, güvenlik, strateji, bölge çalışmaları, siber güvenlik, uydu-uzay sistemleri, yapay zeka ile veri analitiği ve benzeri alanlarda çalışmalarını yürütebilecek.
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Akademi, bu yıl güz döneminde yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci almaya başlayacak.
Başvuru takvimi ve süreci nisan ayı içerisinde Akademi resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.
Adaylar, Akademi bünyesinde açılacak istihbarat, güvenlik, bölge çalışmaları, siber güvenlik ve kriptoloji, uydu-uzay sistemleri, yapay zeka ile veri analitiği ve benzeri programlara başvurabilecek.
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DEĞERLENDİRME VE KABUL SÜRECİ
Adayların başvuru sürecinde ALES, dil puanı ve lisans derecesinin yanı sıra bir niyet mektubu yazması bekleniyor. Başvurusu kabul edilen adaylar yazılı ve sözlü bilimsel sınavlara girecek.
Eleştirel ve analitik düşünce yapısına sahip, Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, çevresine duyarlı ve gerçek dünya meselelerine çözüm önerileri üzerinde düşünen adaylar aranıyor.
MİLLİ İSTİHBARAT AKADEMİSİ KURULDU
MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Bu vesile ile Türkiye'nin istihbarat teorisi ve metodolojisi üzerine söz sahibi bir ülke olabilmesi amacıyla Milli İstihbarat Akademisi'nin kuruluşunu gerçekleştirdiğimizi ilan etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.
Sayın Cumhurbaşkanımıza tekrar hususi teşekkürlerimi ve şükranlarımı iletmek istiyorum. Milli İstihbarat Akademimizi ülkelerde aşırı sağ hareketler başlıklı ilk değerlendirme raporunu da bugün sizlerle paylaşıyoruz.
Raporun konusunun seçilmesinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Avrupa'da yükselişe geçen aşırısa faşist ve İslam karşıtı hareketlerin hedefi olması da belirleyici olmuştur.
Söz konusu hareketler Batı demokrasileri ülkemiz ve dünyanın güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın yenilenen internet sitesini de takdim etmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim."
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- MİT AKADEMİSİ 2024 BAŞVURU EKRANI: Milli İstihbarat Akademisi nerede, başvuru şartları neler? Değerlendirme ve kabul süreci...
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