Yarın okul var mı, yok mu? 30 Ekim okullar tatil mi, ders işlenecek mi?

Son günlerde birçok vatandaşın gündeminde yer alan "Yarın okul var mı?" ve "30 Ekim Çarşamba günü tatil mi?" sorularına açıklık getirmek amacıyla önemli bilgiler paylaşılmaktadır. Özellikle 28 Ekim'in yarım gün, 29 Ekim'in ise tam gün tatil olması pek çok kişinin 30 Ekim'in durumu hakkında meraklanmasına neden olmuştur.

30 Ekim'de Eğitim Devam Edecek

Eğitim öğretim hayatına dair yapılan açıklamalara göre, 30 Ekim 2024 Çarşamba günü okullarda eğitim öğretime devam edilecektir. Geçtiğimiz yıl Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda, 30 Ekim tarihinin tatil olduğu duyurulmuştu. Ancak bu yıl, özellikle Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunun ardından okulların açık olacağı bilgisi verilmiştir.

Geçmişteki Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ekim'in tatil olduğuna dair geçen yıl yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim." ifadelerini kullanmıştı. Ancak bu yıl durum farklılık göstermektedir.