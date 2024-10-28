Ortak sınav takvimi MEB 2024-2025 | 1. dönem ortak sınavlar ne zaman? 6-7-9 ve 10. sınıf...

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için ortak sınav tarihlerini belirledi. Ortak sınav uygulaması, öğrencilerin akademik gelişimini desteklemek amacıyla devam ederken, bu yıl daha fazla kademede ve derste sınavlar gerçekleştirilecek. İşte öğrenciler tarafından merakla beklenen takvim...

Ortak Sınav Tarihleri

Bakanlığın açıklamasına göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ortak sınav takvimi şöyle şekillendi:

1. Dönem 1. Sınavlar: 30 Ekim - 8 Kasım 2024

1. Dönem 2. Sınavlar: 30 Aralık 2024 - 10 Ocak 2025

2. Dönem 1. Sınavlar: 17 - 28 Mart 2025

2. Dönem 2. Sınavlar: 26 Mayıs - 13 Haziran 2025

Genişletilmiş Kapsam

Geçtiğimiz yıl sadece 6 ve 9. sınıflarda uygulanan ortak sınavlar, bu yıl ortaokul 6 ve 7. sınıflarla birlikte lise 9 ve 10. sınıflarda da yapılacak. Bu değişiklik, öğrencilerin daha geniş bir yelpazede değerlendirilmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Sınavların Detayları

2024-2025 eğitim öğretim yılı için ortak sınavların belirli derslerdeki tarihleri ise şu şekilde belirlendi:

1. Dönem 1. Yazılı Sınavlar

6. Sınıf Türkçe: 30 Ekim 2024 Çarşamba

6. Sınıf Matematik: 31 Ekim 2024 Perşembe

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 30 Ekim 2024 Çarşamba

10. Sınıf Matematik: 31 Ekim 2024 Perşembe

1. Dönem 2. Yazılı Sınavlar

7. Sınıf Türkçe: 2 Ocak 2025 Perşembe

7. Sınıf Matematik: 3 Ocak 2025 Cuma

2. Dönem 1. Yazılı Sınavlar

6. Sınıf Türkçe: 24 Mart 2025 Pazartesi

6. Sınıf Matematik: 25 Mart 2025 Salı

7. Sınıf Türkçe: 27 Mart 2025 Perşembe

7. Sınıf Matematik: 28 Mart 2025 Cuma

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 24 Mart 2025 Pazartesi

9. Sınıf Matematik: 25 Mart 2025 Salı