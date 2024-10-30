1. dönem 1. yazılı sınav takvimi 2024-2025 | MEB Ortak sınavları konu ve soru dağılımı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl da ortak sınav uygulamasını sürdürerek, milyonlarca öğrencinin katılacağı sınavların tarihlerini açıkladı. İlk olarak geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında başlatılan ve başarıyla uygulanan sistem, 2024-2025 döneminde 6, 7, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde gerçekleşecek. MEB'in takvimine göre, öğrenciler ekim ayının sonunda ilk sınavlarını vermeye başlayacak.

2024-2025 Eğitim Yılı 1. Dönem Ortak Sınav Takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, 1. dönem 1. ortak sınavlar 30 Ekim 2024 tarihinde başlayacak ve 8 Kasım'a kadar devam edecek. Ardından, 30 Aralık 2024 - 10 Ocak 2025 tarihleri arasında 1. dönem 2. sınavlar yapılacak. İkinci döneme geçildiğinde ise 17-28 Mart 2025 tarihleri arasında ilk sınavlar düzenlenecek. 2. dönem son sınavları ise 26 Mayıs-13 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ders ve Sınıf Düzeyine Göre Sınav Günleri Belirlendi

Ortak sınavların uygulandığı dersler arasında Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik dersleri öne çıkarken, sınav günleri ders ve sınıf düzeyine göre belirlendi. Örneğin, 6. sınıf Türkçe dersi sınavı 30 Ekim Çarşamba günü yapılırken, 6. sınıf matematik sınavı 31 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek. Benzer şekilde, 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı sınavı 30 Ekim'de yapılacak olup, 10. sınıf matematik sınavı ise bir gün sonrasında düzenlenecek.

Konu ve Soru Dağılımları MEB Tarafından Yayınlandı

Öğrencilerin sınavlara daha hazırlıklı katılım sağlayabilmesi amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim yılı 1. dönem konu ve soru dağılım tablolarını da yayınladı. Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Tarih, Coğrafya, Kimya, Fizik, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce gibi pek çok dersin konu dağılımlarına MEB'in resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor.

ORTAK SINAV KONU SORU DAĞILIM TABLOLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!