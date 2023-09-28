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Yarın okul var mı, yok mu? 29 Eylül İstanbul'da yarın okullar tatil mi, açıklama geldi mi? MEB son açıklamalar...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.09.2023 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023
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Yarın okul var mı, yok mu? 29 Eylül İstanbul’da yarın okullar tatil mi, açıklama geldi mi? MEB son açıklamalar...

"İstanbul'da yarın okullar tatil mi?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İstanbul'da etkisini gösteren yağış sonrası öğrenci ve veliler okulların tatil olup, olmayacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalar ise takip edilmeye başladı. İşte, haberin detayları...

"İstanbul'da yarın okullar var mı, tatil mi?" sorusunun cevabı öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. İstanbul'da etkisini gösteren yağış sonrası okulların tatil olup, olmayacağı merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalar ise takip edilmeye başladı. İşte, MEB son dakika açıklamaları...

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

29 Eylül günü (bugün) İstanbul'un Başakşehir ilçesinde ansızın bastıran sağanak yağış, sokakları ve caddeleri sular altında bıraktı. Kentin birçok bölgesinde su birikintileri oluştu ve bazı bölgelerde su seviyeleri araçların tekerleklerine kadar yükseldi. Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

Ancak okulların tatil olup olmayacağı hakında henüz resmi açıklama gelmedi. Açıklama gelmesinin ardından detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da yağışın akşam 18.00'den sonra kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre İstanbul'da bugünden itibaren 5 gün boyunca yağış olacak.

İstanbul'da aşırı sıcak ve yağışsız geçen yaz aylarının ardından baraj doluluk oranları yüzde 22 seviyesine kadar geriledi. Meteoroloji'nin Hava Durumu raporuna göre 5 gün boyunca İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor.

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