Yarın okul var mı, yok mu? 29 Eylül İstanbul'da yarın okullar tatil mi, açıklama geldi mi? MEB son açıklamalar...
"İstanbul'da yarın okullar tatil mi?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İstanbul'da etkisini gösteren yağış sonrası öğrenci ve veliler okulların tatil olup, olmayacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalar ise takip edilmeye başladı. İşte, haberin detayları...
"İstanbul'da yarın okullar var mı, tatil mi?" sorusunun cevabı öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. İstanbul'da etkisini gösteren yağış sonrası okulların tatil olup, olmayacağı merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalar ise takip edilmeye başladı. İşte, MEB son dakika açıklamaları...
İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
29 Eylül günü (bugün) İstanbul'un Başakşehir ilçesinde ansızın bastıran sağanak yağış, sokakları ve caddeleri sular altında bıraktı. Kentin birçok bölgesinde su birikintileri oluştu ve bazı bölgelerde su seviyeleri araçların tekerleklerine kadar yükseldi. Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.
Ancak okulların tatil olup olmayacağı hakında henüz resmi açıklama gelmedi. Açıklama gelmesinin ardından detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
İSTANBUL'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da yağışın akşam 18.00'den sonra kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre İstanbul'da bugünden itibaren 5 gün boyunca yağış olacak.
İstanbul'da aşırı sıcak ve yağışsız geçen yaz aylarının ardından baraj doluluk oranları yüzde 22 seviyesine kadar geriledi. Meteoroloji'nin Hava Durumu raporuna göre 5 gün boyunca İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK YURTLARI AÇILIŞ TARİHİ 2023-2024 | KYK yurtları ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı? GSB yurt ücretleri, ek yerleştirme başvuruları...
- Güneş lekelerini mermer gibi yapıyor! Boşa para dökmeyin, suyla karıştırıp farkı görün!
- Emekli olmak isteyene gün gün matematiksel hesap tablosu geldi! 6 yıl erken emeklilik hakkı doğuyor
- Türkiye'de 82. il olmaya aday en kalabalık 67 ilçe tek tek güncellendi! İl sayısı 100'e çıkacak mı?
- Sabaha kadar başucunuza koyun soğuklarda hastalıkları unutun: Sarımsaktan 10 kat etkili
- Maraş'ta korkutan deprem! 28 Eylül Kahramanmaraş, Adana az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD son dakika!
- Siyah ocakta toz ve yağ lekesine son! Ovalamadan bir çırpıda tertemiz olacak! 1 kaşık eklemeniz yeterli!
- Şifası saymakla bitmiyor! Romatizma derdine son! Sabah rutininize eklemeniz yeterli: Demir, Çinko, bakır...
- Vergisiz alınabilecek bilgisayarlar tek tek ortaya çıktı! Öğrencilere 5.500 TL indirimli ÖTV ve KDV'siz laptoplar (dizüstü) listelendi! HP, Asus, Lenova...
- Erken emeklilik bekleyenlere şans kapısı açıldı! 43'ten fazla meslek için yaş kararı verildi! SGK girişi 2000-2002-2008 olanlar....
- ALES/3 başvuru tarihleri ais.osym.gov.tr | 2023 ALES/3 başvuruları başladı mı, nereden, nasıl yapılır? ÖSYM duyurdu!
- İbn-i Sina'dan cilt onarıcı tarif! Bu karışımla -7 yaş gençleşme garanti! Sivilce, kırışıklık...