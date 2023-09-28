Yarın okul var mı, yok mu? 29 Eylül İstanbul’da yarın okullar tatil mi, açıklama geldi mi? MEB son açıklamalar...

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

29 Eylül günü (bugün) İstanbul'un Başakşehir ilçesinde ansızın bastıran sağanak yağış, sokakları ve caddeleri sular altında bıraktı. Kentin birçok bölgesinde su birikintileri oluştu ve bazı bölgelerde su seviyeleri araçların tekerleklerine kadar yükseldi. Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

Ancak okulların tatil olup olmayacağı hakında henüz resmi açıklama gelmedi. Açıklama gelmesinin ardından detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.