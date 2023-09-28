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KYK yurtları ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı? GSB KYK 1.2.3.4.5.6. tip yurt ücretleri...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.09.2023 Güncelleme Tarihi: 29.09.2023
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KYK yurtları ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı? GSB KYK 1.2.3.4.5.6. tip yurt ücretleri...

"KYK yurtları ne zaman açılıyor?" sorusunun cevabı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında alınan yurt başvurularının sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bu açıklama sonrasında, öğrencilerin ve velilerin merak ettiği bir diğer önemli konu, KYK yurtlarının açılış tarihleri oldu. İşte, detaylar...

"KYK yurtları ne zaman açılıyor 2023?" sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. GSB KYK yurt başvuruları geçtiğimiz günlerde e-Devlet üzerinden tamamlanmıştı. KYK yurt başvuru sonuçlarının erişime açılmasının ardından yurtlarda kalacak öğrenciler belli oldu. Belirlenen takvimde kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek adaylar yerleştirilecek. İşte, KYK yurtları hakkında merak edilenler...

2023 KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

KYK yurtları açılış tarihi henüz açıklanmadı. Genellikle üniversitelerde yeni öğrenim döneminin başlaması ile KYK yurtları açılıyor. İllere göre KYK yurtlarının açılış tarihleri değişiklik gösteriyor.

YURT KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

YURTKUR'a bağlı yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerde https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden kayıtlarını yaptırabilecek. Öğrenciler ayrıca kazandıkları yurda giderek şahsen de kayıt olabilecek.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde 6 farklı KYK yurdu bulunuyor. Oda tipleri kalan kişi sayısı, yatak, çalışma masası vb. durumlara göre değişiyor. 2023-2024 KYK yurt ücretleri en düşük 345 liradan başlıyor. Aylık ücretler turt tipine göre 570 liraya kadar yükselebiliyor.

İşte, yurt tiplerine göre güncel ücretler;

TİP1

Ücret: 345 lira

Depozito: 855 lira

TİP2

Ücret:405 lira

Depozito: 1020 lira

TİP3

Ücret:405 lira

Depozito: 1020 lira

TİP4

Ücret: 480 lira

Depozito: 1100 lira

TİP5

Ücret:510 lira

Depozito: 1200 lira

TİP6

Ücret: 570 lira

Depozito: 1365 lira

Kıbrıs

Ücret: 750 lira

Depozito: 1620 lira

KYK EK TERCİH YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YKS ek yerleştirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte KYK yurtlarında ek yurt başvuru ekranı bir kez daha açılacak.

Ek yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere dahil olan bu öğrenciler de yurtlara yerleştirilecek.

YKS ek kontenjandan yerleşen öğrencilerin KYK yurt başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan duyuru sonrasında başlayacak.

KYK YEDEK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN?

Osman Aşkın Bak, 2023-2024 yılı yurt başvuruları ilk yerleştirme oranlarına ilişkin şunları aktardı:

"İlk aşamada yüzde 87'lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attık. Bugüne kadarki en yüksek talebi almış olmamıza rağmen tarihimizin en yüksek yerleştirme oranına ulaştık. Öğrencilerimiz ve ailelerimiz sonuçlara e-Devlet üzerinden ulaşabilirler. Yedek yerleştirmelerimiz hızla devam edecek. Pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün yedek yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. Öğrencilerimiz bu sonuçları da yine e-Devlet üzerinden takip edebilirler. Çok kısa süre içerisinde de kalan öğrencilerimizin tamamını yerleştirmiş olacağız."

Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanacak. Sonuçların https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden takip edilecek.

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