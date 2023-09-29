29 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri ALES/3 BAŞVURU EKRANI ais.osym.gov.tr | 2023 ALES başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? ALES/3 ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM son dakika

ALES/3 BAŞVURU EKRANI ais.osym.gov.tr | 2023 ALES başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? ALES/3 ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM son dakika

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.09.2023
ABONE OL
ALES/3 BAŞVURU EKRANI ais.osym.gov.tr | 2023 ALES başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? ALES/3 ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM son dakika

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023-2024 sınav takvimini duyurarak, akademik kariyer hedefleyen adaylar için önemli bilgileri paylaştı. Bu kapsamda, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) için başvuru tarihleri ve sınav takvimi netlik kazandı. Adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında ALES başvurularını AİS ekranı veya mobil uygulama üzerinden kolayca gerçekleştirebilecekler. İşte ALES/3 başvuru detayları...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023-2024 sınav takvimini duyurarak, akademik kariyer hedefleyen adaylar için önemli bilgileri paylaştı. Bu kapsamda, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) için başvuru tarihleri ve sınav takvimi netlik kazandı. Adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında ALES başvurularını AİS ekranı veya mobil uygulama üzerinden kolayca gerçekleştirebilecekler. İşte ALES/3 başvuru detayları...

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin takvimine göre ALES başvuruları 29 Eylül-9 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular ÖSYM'nin AİS ekranından T.C kimlik numarası ile gerçekleştirilecek.

ALES SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

ALES başvuru ücreti 260 TL olarak belirlendi.

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

Yılın son ALES sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşecek.

ALES GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sınavın geç başvuruları ise 17 Ekim 2023 tarihinde alınacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA