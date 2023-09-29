ALES/3 BAŞVURU EKRANI ais.osym.gov.tr | 2023 ALES başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? ALES/3 ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM son dakika

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023-2024 sınav takvimini duyurarak, akademik kariyer hedefleyen adaylar için önemli bilgileri paylaştı. Bu kapsamda, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) için başvuru tarihleri ve sınav takvimi netlik kazandı. Adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında ALES başvurularını AİS ekranı veya mobil uygulama üzerinden kolayca gerçekleştirebilecekler. İşte ALES/3 başvuru detayları...