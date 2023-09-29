ALES/3 BAŞVURU EKRANI ais.osym.gov.tr | 2023 ALES başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? ALES/3 ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM son dakika
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023-2024 sınav takvimini duyurarak, akademik kariyer hedefleyen adaylar için önemli bilgileri paylaştı. Bu kapsamda, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) için başvuru tarihleri ve sınav takvimi netlik kazandı. Adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında ALES başvurularını AİS ekranı veya mobil uygulama üzerinden kolayca gerçekleştirebilecekler. İşte ALES/3 başvuru detayları...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023-2024 sınav takvimini duyurarak, akademik kariyer hedefleyen adaylar için önemli bilgileri paylaştı. Bu kapsamda, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) için başvuru tarihleri ve sınav takvimi netlik kazandı. Adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında ALES başvurularını AİS ekranı veya mobil uygulama üzerinden kolayca gerçekleştirebilecekler. İşte ALES/3 başvuru detayları...
ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin takvimine göre ALES başvuruları 29 Eylül-9 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular ÖSYM'nin AİS ekranından T.C kimlik numarası ile gerçekleştirilecek.
ALES SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
ALES başvuru ücreti 260 TL olarak belirlendi.
ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?
Yılın son ALES sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşecek.
ALES GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Sınavın geç başvuruları ise 17 Ekim 2023 tarihinde alınacak.
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