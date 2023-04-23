Yarın okul var mı, yok mu? 24 Nisan Pazartesi okullar açılacak mı? İlkokul, ortaokul, lise...
"Yarın okul var mı, yok mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı ile tatil süresi uzayan öğrenciler, Pazartesi günü okulların açılıp açılmayacağını merak ediyor. Veliler ve öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Yarın okul var mı, yok mu? 24 Nisan Pazartesi okullar açılacak mı? MEB açıklama takvimi...
"Yarın okul var mı, yok mu? 24 Nisan Pazartesi okullar açılacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okullarda Nisan ara tatili ile Ramazan Bayramı tatili birleşirken öğrenciler 9 gün tatil yaptı. 14 Nisan Cuma günü başlayan ara tatilin ne zaman biteceği merak konusu oldu. Peki, yarın okul var mı, yok mu? 24 Nisan Pazartesi okullar açılacak mı? İlkokul, ortaokul, lise...
ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?
Ara tatil 14 Nisan Cuma günü başladı. Bu yıl 23 Nisan ve Ramazan Bayramı'yla birleşen ara tatilin ardından öğrenciler 24 Nisan'da ders başı yapacak.
24 NİSAN'DA OKULLAR AÇIK MI?
24 Nisan'da okullar açık olacak. Binlerce öğrencinin araştırma yaptığı konuya dair MEB'den herhangi bir açıklama yapılmadı.
2. ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRDÜ?
Okullarda 2. ara tatil ilk ve ortaöğretimde 9 gün sürdü.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Bu yıl okullar 16 Haziran 2023 tarihinde kapanacak. 2022 2023 eğitim öğretim yılı 17 Eylül 2022'de başlamıştı. 17 Haziran 2023 itibariyle öğrenciler için yaz tatili başlamış olacak.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
MEB'in açıkladığı çalışma takvimine göre, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.
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