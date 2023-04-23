"Yarın okul var mı, yok mu? 24 Nisan Pazartesi okullar açılacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okullarda Nisan ara tatili ile Ramazan Bayramı tatili birleşirken öğrenciler 9 gün tatil yaptı. 14 Nisan Cuma günü başlayan ara tatilin ne zaman biteceği merak konusu oldu. Peki, yarın okul var mı, yok mu? 24 Nisan Pazartesi okullar açılacak mı? İlkokul, ortaokul, lise...