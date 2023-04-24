AYT-TYT-YDT Sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS ne zaman, hangi tarihte? 2023 ÖSYM YKS sınav takvimi

YKS ne zaman sorusunun cevabı merak konusu oldu. Üniversite için son basamak olan YKS'ye (AYT-YDT-TYT) ilişkin takvim merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından beklenen tarihler açıklandı. Peki YKS ne zaman, hangi tarihte? AYT-TYT-YDT Sınav yerleri ne zaman açıklanacak?