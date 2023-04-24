AYT-TYT-YDT Sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS ne zaman, hangi tarihte? 2023 ÖSYM YKS sınav takvimi
YKS için geri sayım başladı. Yüz binlerce öğrenci üniversiteye yerleşebilmek için ter döküyor. İstedikleri üniversitenin bölümüne yerleşerek meslek sahibi olmayı hedefleyen adaylar arama motorlarında, "YKS ne zaman, hangi tarihte?", "AYT-TYT-YDT Sınav yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 2023 ÖSYM YKS sınav takvimi...
YKS ne zaman sorusunun cevabı merak konusu oldu. Üniversite için son basamak olan YKS'ye (AYT-YDT-TYT) ilişkin takvim merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından beklenen tarihler açıklandı. Peki YKS ne zaman, hangi tarihte? AYT-TYT-YDT Sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
ÖSYM YKS TARİHİNİ AÇIKLADI
ÖSYM açıklaması şu şekilde;
2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır.
17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT),
18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT),
Öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.
YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere bu belgelere erişim sağlayabilecek.
ÖSYM'DEN DEPREM BÖLGESİ KARARI!
ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları için başvurular bugünden itibaren yapılacak. Öte yandan ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre depremlerin yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde YKS yapılmayacak. Adaylar istedikleri illeri tercih edip sınava girebilecekler.
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