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Yarın okul var mı, yok mu? 2023-2024 eğitim yılı 4 Eylül'de başlıyor mu? Anakokulu, ilköğretim, ortaokul, lise Okul açılış tarihi...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.09.2023
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Yarın okul var mı, yok mu? 2023-2024 eğitim yılı 4 Eylül’de başlıyor mu? Anakokulu, ilköğretim, ortaokul, lise Okul açılış tarihi...

2023-2024 eğitim ve öğretim yılına dair heyecanla beklenen soru şüphesiz "Yarın okul var mı?" oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, yeni eğitim dönemi 4 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Ancak bu tarih, öğrencilerin ve velilerin heyecanla beklediği "uyum haftası" ile başlayacak. Uyum haftası, öğrencilerin okula alışma sürecine destek olmayı amaçlayan bir dönemdir.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılına dair heyecanla beklenen soru şüphesiz "Yarın okul var mı?" oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, yeni eğitim dönemi 4 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Ancak bu tarih, öğrencilerin ve velilerin heyecanla beklediği "uyum haftası" ile başlayacak. Uyum haftası, öğrencilerin okula alışma sürecine destek olmayı amaçlayan bir dönemdir.

YARIN OKUL VAR MI?

2023-2024 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül 2023'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 11 Eylül 2023 Pazartesi günü ders başı yapacak.

2023-2024 ARA TATİL TARİHLERİ

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

2024 Eğitim ve öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü sona erecek ve okullar kapanacak.

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