Yarın okul var mı, yok mu? 2023-2024 eğitim yılı 4 Eylül'de başlıyor mu? Anakokulu, ilköğretim, ortaokul, lise Okul açılış tarihi...
2023-2024 eğitim ve öğretim yılına dair heyecanla beklenen soru şüphesiz "Yarın okul var mı?" oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, yeni eğitim dönemi 4 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Ancak bu tarih, öğrencilerin ve velilerin heyecanla beklediği "uyum haftası" ile başlayacak. Uyum haftası, öğrencilerin okula alışma sürecine destek olmayı amaçlayan bir dönemdir.
2023-2024 eğitim ve öğretim yılına dair heyecanla beklenen soru şüphesiz "Yarın okul var mı?" oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, yeni eğitim dönemi 4 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Ancak bu tarih, öğrencilerin ve velilerin heyecanla beklediği "uyum haftası" ile başlayacak. Uyum haftası, öğrencilerin okula alışma sürecine destek olmayı amaçlayan bir dönemdir.
YARIN OKUL VAR MI?
2023-2024 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül 2023'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 11 Eylül 2023 Pazartesi günü ders başı yapacak.
2023-2024 ARA TATİL TARİHLERİ
Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.
Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.
İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.
2024 Eğitim ve öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü sona erecek ve okullar kapanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yarın okul var mı, yok mu? 2023-2024 eğitim yılı 4 Eylül'de başlıyor mu? Anakokulu, ilköğretim, ortaokul, lise Okul açılış tarihi...
- MKE Ankaragücü-Fenerbahçe İZLE | 03 Eylül MKE Ankaragücü-FB maçı canlı, kesintisiz, donmadan, 4K, şifresiz izleme ekranı!
- Canan Karatay öve öve bitiremiyordu! İbn-i Sina asırlar öncesinden o besine bakın ne demiş
- BEŞİKTAŞ-SİVASSPOR maçı kaç kaç bitti? 3 Eylül 2023 BJK-Sivasspor maç sonucu
- Milli ara ne zaman, bu hafta mı? 2023-2024 Süper Lig Milli Takım maç arası kaç gün sürecek?
- Türkiye'nin en zeki şehirleri sıralandı! Kırklareli, Bursa, Balıkesir, Muğla, İzmir… İşte IQ Seviyesi Einstein ile Yarışan o il!
- Fenerbahçe'ye Torreira'nın veliahtı geliyor! Orta sahayı tek başına domine edecek! Jorginho, Partey derken...
- Sinir, stres ne varsa söküp atıyor! Bir fincanıyla psikolog etkisi yapacak! Tek yapmanız gereken: yatmadan 45 dakika önce...
- Açık Lise 1. dönem kayıtları ne zaman 2024? AÖL güz dönemi kayıtları başladı mı? İşte 2023-2024 dönemi takvimi...
- Türkiye - Sırbistan kadın voleybol final maçı ne zaman? Türkiye Sırbistan final maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Eylül ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak? 2023 Aile Sosyal Yardım ödeme sorgulama ekranı - TCKN numarasına göre liste...
- MEB son dakika duyurdu! Yeni uygulama hemen başlayacak! 11 Eylül'den itibaren 81 ilde geçerli! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ve 11. sınıflar...