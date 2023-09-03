Yarın okul var mı, yok mu? 2023-2024 eğitim yılı 4 Eylül’de başlıyor mu? Anakokulu, ilköğretim, ortaokul, lise Okul açılış tarihi...

2023-2024 eğitim ve öğretim yılına dair heyecanla beklenen soru şüphesiz "Yarın okul var mı?" oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, yeni eğitim dönemi 4 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Ancak bu tarih, öğrencilerin ve velilerin heyecanla beklediği "uyum haftası" ile başlayacak. Uyum haftası, öğrencilerin okula alışma sürecine destek olmayı amaçlayan bir dönemdir.