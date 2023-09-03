Anaokulu, 1. ve 9. sınıflar için start verildi! MEB duyurdu: Yarın başlıyor! 4 Eylül Pazartesi okul açılış tarihi için karar verildi!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini kamuoyuyla paylaştı. Takvimde özellikle anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için belirtilen uyum programı tarihleri büyük bir merakla bekleniyordu. MEB son kararı duyurdu. İşte 4 Eylül Pazartesi okul açılış tarihi için son karar...