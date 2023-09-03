Anaokulu, 1. ve 9. sınıflar için start verildi! MEB duyurdu: Yarın başlıyor! 4 Eylül Pazartesi okul açılış tarihi için karar verildi!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini kamuoyuyla paylaştı. Takvimde özellikle anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için belirtilen uyum programı tarihleri büyük bir merakla bekleniyordu. MEB son kararı duyurdu. İşte 4 Eylül Pazartesi okul açılış tarihi için son karar...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini kamuoyuyla paylaştı. Takvimde özellikle anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için belirtilen uyum programı tarihleri büyük bir merakla bekleniyordu. MEB son kararı duyurdu. İşte 4 Eylül Pazartesi okul açılış tarihi için son karar...
4 EYLÜL'DE EĞİTİM BAŞLIYOR!
Uyum programı kapsamında okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri 4-8 Eylül'de okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşacak.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?
Okullar 11 Eylül tarihinde açılacak ve yeni eğitim öğretim yılı başlayacak.
REHBERLİK UYGULAMALARI 11 - 15 EYLÜL''DE
Ortaokul 5'inci sınıfa başlayacak öğrenciler ve ailelerin katılacağı rehberlik uygulamaları 11-15 Eylül'de gerçekleştirilecek.
Velilere yönelik okula uyum rehberi sunumu 11 Eylül Pazartesi yapılacak, ikinci gün aile ve çocuklara okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak, kalan üç günde ise rehberlik uygulamalarına yönelik çocuklarla etkinlikler yapılacak.
Uyum haftasında ortaöğretim kurumlarında eğitim öğretime başlayan hazırlık ve 9'uncu sınıf öğrencileriyle velileri, eğitim öğretim dönemi başlamadan önce öğrenim görecekleri okul hakkında bilgilendirilecek.
BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ KASIM AYINDA
Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.
Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.
İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Milli ara ne zaman, bu hafta mı? 2023-2024 Süper Lig Milli Takım maç arası kaç gün sürecek?
- Türkiye'nin en zeki şehirleri sıralandı! Kırklareli, Bursa, Balıkesir, Muğla, İzmir… İşte IQ Seviyesi Einstein ile Yarışan o il!
- Fenerbahçe'ye Torreira'nın veliahtı geliyor! Orta sahayı tek başına domine edecek! Jorginho, Partey derken...
- Sinir, stres ne varsa söküp atıyor! Bir fincanıyla psikolog etkisi yapacak! Tek yapmanız gereken: yatmadan 45 dakika önce...
- Açık Lise 1. dönem kayıtları ne zaman 2024? AÖL güz dönemi kayıtları başladı mı? İşte 2023-2024 dönemi takvimi...
- Türkiye - Sırbistan kadın voleybol final maçı ne zaman? Türkiye Sırbistan final maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Eylül ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak? 2023 Aile Sosyal Yardım ödeme sorgulama ekranı - TCKN numarasına göre liste...
- MEB son dakika duyurdu! Yeni uygulama hemen başlayacak! 11 Eylül'den itibaren 81 ilde geçerli! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ve 11. sınıflar...
- Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları belli oldu mu? Kira artış oranı...
- Bursluluk İOKBS SINAV YORUMLARI! Bursluluk sınavı 2023 zor muydu, kolay mıydı? Sınav yorumları nasıl? İşte X, Facebook öğrenci yorumları…
- İOKBS 2023 A - B - C kitapçığı soruları ve cevapları meb.gov.tr! Bursluluk 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. sınıf SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME PDF İNDİR!.
- Emekli yeni zamlı kök maaş çizelgesi netleşti! SSK ve Bağ- Kur'a %31.92, memura %43.12 zam hesabı çıktı! 7.500 TL maaş alana seyyanen artış! İntibak, TÜİK 6 aylık enflasyon...