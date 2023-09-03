03 Eylül 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri Anaokulu, 1. ve 9. sınıflar için start verildi! MEB duyurdu: Yarın başlıyor! 4 Eylül Pazartesi okul açılış tarihi için karar verildi!

Anaokulu, 1. ve 9. sınıflar için start verildi! MEB duyurdu: Yarın başlıyor! 4 Eylül Pazartesi okul açılış tarihi için karar verildi!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.09.2023
ABONE OL
Anaokulu, 1. ve 9. sınıflar için start verildi! MEB duyurdu: Yarın başlıyor! 4 Eylül Pazartesi okul açılış tarihi için karar verildi!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini kamuoyuyla paylaştı. Takvimde özellikle anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için belirtilen uyum programı tarihleri büyük bir merakla bekleniyordu. MEB son kararı duyurdu. İşte 4 Eylül Pazartesi okul açılış tarihi için son karar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini kamuoyuyla paylaştı. Takvimde özellikle anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için belirtilen uyum programı tarihleri büyük bir merakla bekleniyordu. MEB son kararı duyurdu. İşte 4 Eylül Pazartesi okul açılış tarihi için son karar...

4 EYLÜL'DE EĞİTİM BAŞLIYOR!

Uyum programı kapsamında okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri 4-8 Eylül'de okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Okullar 11 Eylül tarihinde açılacak ve yeni eğitim öğretim yılı başlayacak.

REHBERLİK UYGULAMALARI 11 - 15 EYLÜL''DE

Ortaokul 5'inci sınıfa başlayacak öğrenciler ve ailelerin katılacağı rehberlik uygulamaları 11-15 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Velilere yönelik okula uyum rehberi sunumu 11 Eylül Pazartesi yapılacak, ikinci gün aile ve çocuklara okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak, kalan üç günde ise rehberlik uygulamalarına yönelik çocuklarla etkinlikler yapılacak.

Uyum haftasında ortaöğretim kurumlarında eğitim öğretime başlayan hazırlık ve 9'uncu sınıf öğrencileriyle velileri, eğitim öğretim dönemi başlamadan önce öğrenim görecekleri okul hakkında bilgilendirilecek.

BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ KASIM AYINDA

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA