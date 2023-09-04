ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak, Kaç yıl geçerli? ÖSYM ALES/3 hangi tarihte?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 20 Ağustos'ta düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, yani 2023-ALES/2 sınavının sonuçları merakla bekleniyor. ÖSYM'nin resmi takvimine göre, ALES/2 sonuçları eylül ayında açıklanacak. Adaylar, bu sonuçları beklerken sınav performanslarını değerlendirecekler ve lisansüstü eğitim veya akademik kariyerleri için gerekli adımları atmaya hazırlanacaklar.