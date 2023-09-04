ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak, Kaç yıl geçerli? ÖSYM ALES/3 hangi tarihte?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 20 Ağustos'ta düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, yani 2023-ALES/2 sınavının sonuçları merakla bekleniyor. ÖSYM'nin resmi takvimine göre, ALES/2 sonuçları eylül ayında açıklanacak. Adaylar, bu sonuçları beklerken sınav performanslarını değerlendirecekler ve lisansüstü eğitim veya akademik kariyerleri için gerekli adımları atmaya hazırlanacaklar.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 20 Ağustos'ta düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, yani 2023-ALES/2 sınavının sonuçları merakla bekleniyor. ÖSYM'nin resmi takvimine göre, ALES/2 sonuçları eylül ayında açıklanacak. Adaylar, bu sonuçları beklerken sınav performanslarını değerlendirecekler ve lisansüstü eğitim veya akademik kariyerleri için gerekli adımları atmaya hazırlanacaklar.
ALES/2 SONUÇ TARİHİ
ÖSYM 2023 sınav takvimiyle ALES sonucu için tarih verilmişti. Sınav sonuçları 5 Eylül'de açıklanacak.
5 YIL GEÇERLİ OLACAK
ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
ALES SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
ALES-3 SINAV TAKVİMİ
ÖSYM'nin 2023 takvimine göre, bu yılın üçüncü ALES sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.
ÖSYM BAŞVURU TARİHLERİNİ AÇIKLADI
ALES/3 başvuruları 29 Eylül 2023 tarihinde başlayıp, 9 Ekim 2023 tarihinde sona erecek.
Sınavın geç başvuruları ise 17 Ekim 2023 tarihinde alınacak.
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