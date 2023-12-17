Yarın okul var mı, yok mu? 18 Aralık Pazartesi 2023 okullar tatil mi, son durum ne? Valilik, MEB açıklamaları...
Türkiye genelinde hissedilen soğuk hava ve şiddetli yağışlar, birçok öğrencinin yarın okulların tatil olup olmayacağı konusundaki merakını artırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bu hafta sonu için yaptığı uyarılar, özellikle Marmara bölgesinde etkili olan yağışların ve hava sıcaklıklarının aniden düşüşünün yarın için beklentileri artırdı. İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Kocaeli gibi illerde yoğun yağışlar yaşanırken, kar yağışının da etkili olabileceği belirtildi. Peki yarın okul var mı, yok mu?
18 Aralık Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusu, Türkiye genelinde bu hafta sonu etkili olan yağışlar ve olumsuz hava koşulları sebebiyle birçok öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil 14 kente sarı, 3 kente turuncu kodlu uyarıda bulunarak yağışların etkisini artıracağını bildirdi. Hava sıcaklıklarının yağışlı havayla birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı ifade edildi. İşte son gelişmeler...
İSTANBUL'DA OKULLAR YARIN TATİL OLACAK MI?
18 Aralık Pazartesi günü İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Son dakika açıklaması gelirse habere eklenecek.
14 KENTE SARI, 3 KENTE TURUNCU KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz bölgesinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve Gümüşhane çevreleri, Bursa'nın yüksekleri ile Ankara ve Sivas'ın kuzey ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının yağışlı hava ile birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ulaşımda aksamalar vb. dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
EDİRNE'NİN YÜKSEKLERİNE KAR YAĞDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar, yağmur ve fırtına uyarısında bulunduğu Trakya'da kar, yağmur ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Edirne'nin Bulgaristan'a sınır yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Hamzabeyli Sınır Kapısı kesimi başta olmak üzere sınır kesimindeki köyler beyaza büründü.
Hava sıcaklığının 3 derece olduğu Edirne'de hafif yağmur yağıyor. Meteoroloji, yağışın gün içinde zaman zaman etkili olacağını bildirdi. Kırklareli'nin Bulgaristan'a sınır yüksek kesimlerinde ise hafif kar yağdı. Zaman zaman da yağmurla karışık kar yağışının gün boyu süreceği belirtildi.
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- Yarın okul var mı, yok mu? 18 Aralık Pazartesi 2023 okullar tatil mi, son durum ne? Valilik, MEB açıklamaları...
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