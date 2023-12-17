Aydınlık Yarınlara sınav sonuçları | 2023 Online Kitap Okuma Yarışması Aydınlık Yarınlara yetişkin, ilkokul, ortaokul, lise sonuç sorgulama...
Aydınlık Yarınlara Online Kitap Okuma Yarışması'nın sonuçları adaylar tarafından sıklıkla araştırılıyor. 2 ila 3 Aralık tarihleri arasında yetişkinler ve öğrenciler arasında gerçekleşen bu yarışmaya dair son gelişmeler merak ediliyor. Peki Aydınlık Yarınlara sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Aydınlık Yarınlara sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusunun cevapları merak ediliyor. Hem yetişkinlere hem de ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen kitap okuma yarışmasının sonuçları için adaylar beklemeye devam ediyor. iPhone 15, Monster bilgisayar, Apple Watch, tam, yarım, çeyrek ve gram altın gibi ödüllerin bulunduğu yarışmanın detayları haberimizde...
SINAVLAR NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİ?
Yetişkinler: 2 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 19.00
İlkokullar: 3 Aralık 2023 Pazar günü saat 13.00
Ortaokullar: : 3 Aralık 2023 Pazar günü saat 16.00
Liseler: 3 Aralık 2023 Pazar günü saat 19.00
SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?
Sınav sonuçları 13 Aralık 2023 Carşamba günü saat 16.00'da www.aydinlikyarinlara.com adresinden ilan edildi.
SINAV SONUCUNU SORGULAMA EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!
ÖDÜLLER NE ZAMAN VERİLECEK?
Ödüller sonuçların açıklanmasını takip eden 30 gün içerinde verilecektir.
YARIŞMADA HANGİ KİTAPLAR OKUNDU?
İlkokul: Abdullah'ın Not Defteri
Ortaokul: Elma'dan Bakmak
Lise: İnanıyorum; Çünkü
Yetişkin: Delilleriyle İman Esasları
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- Aydınlık Yarınlara sınav sonuçları | 2023 Online Kitap Okuma Yarışması Aydınlık Yarınlara yetişkin, ilkokul, ortaokul, lise sonuç sorgulama...
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