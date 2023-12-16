EGM ÖGG 106. Dönem Özel Güvenlik sınavı ne zaman, saat kaçta? EGM sınavı giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
"ÖGG sınavı ne zaman?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Sınavı hakkında detaylar araştırılmaya devam ediyor. ÖGG sınav giriş belgesi, sınav süresi ve soru sayısı merak konusu oluyor. Peki, EGM sınav ne zaman, saat kaçta? İşte haberin detayları...
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) sınav için geri sayım başladı. "EGM ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Sınavı hakkında detaylar araştırılmaya devam ediyor. ÖGG sınav giriş belgesi, sınav süresi ve soru sayısı merak konusu oluyor. İşte EGM sınavı hakkında merak edilenler...
ÖGG SINAVI NE ZAMAN?
Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitim Sınavı (ÖGG) 17 Aralık 2023 Pazar günü gerçekleşecek.
ÖGG SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI, NASIL ALINIR?
Özel güvenlik eğitim kurumları tarafından sınava katılacak adaylara ait Sınav Giriş Belgesi"nin 02.12.2023 tarihi saat 17.00'a kadar ÖGNET uygulaması üzerinden çıktısı alınarak adaylara teslim edilmesi ve adaylar tarafından sınav giriş belgesinde bulunan fotoğrafın kontrol edilerek kendisine ait olmayan fotoğrafı 03.12.2023 tarihi saat 23:59'a kadar özel güvenlik eğitim kurumuna düzelttirmesi gerekmektedir.
17.12.2023 tarihinde yapılacak olan Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi Sınavında; T.C. Kimlik Kartı, sınav giriş belgesi ve optik cevap formunda yer alan fotoğraflardan herhangi birinin adaya ait olmadığının tespit edilmesi halinde aday sınava alınmayacaktır.
ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.
Sınav soruları ve cevap anahtarları da 19 Aralık'ta ilan edilecek. Sınav sonuçları da 5 Ocak tarihinde açıklanacak.
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