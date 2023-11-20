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Yarın Karabük'te okullar tatil mi? 21 Kasım Salı Karabük'te okul var mı, tatil edildi mi? Son dakika Valilik açıklaması...

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 20.11.2023 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023
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Yarın Karabük’te okullar tatil mi? 21 Kasım Salı Karabük’te okul var mı, tatil edildi mi? Son dakika Valilik açıklaması...

"Karabük'te kar tatili uzatıldı mı son dakika?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Karabük Valiliği tarafından 20 Kasım Pazartesi günü alınan tatil kararıyla birlikte, il genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim ve öğretime bir gün ara verildi. Peki, 21 Kasım okullar tatil mi olacak? İşte, kar tatili hakkında merak edilenler...

Kar yağışının etkisini gösterdiği Karabük'te olumsuz hava koşulları sonrasında tatil haberleri merak konusu oldu. Karabük'te başlayan kar yağışı, sonrası eğitime 1 gün ara verildi. Şimdi ise gözler 21 Kasım'da yapılacak olası tatil açıklamasına çevrildi. Kar tatili haberleri, hava durumu ve Valilik kararlarına bağlı olarak şekillenecek.

21 KASIM KARABÜK'TE OKULLAR TATİL Mİ?

21 Kasım Salı günü Karabük'te okulların tatil olmasına ilişkin bir karar bulunmuyor.

Karabük'ün Eflani ve Eskipazar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Eflani ve Eskipazar ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

METEOROLOJİ'DEN HAFTALIK HAVA TAHMİNİ

(20 - 26 Kasım 2023)''Genellikle mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının Pazartesi günü doğu kesimlerde azalmaya devam edeceği, batı kesimlerden başlayarak hafta sonuna kadar kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı ve mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.''

20 KASIM KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ

*İstanbul - Şile

*Zonguldak

*Bolu

*Düzce - Akçakoca - Yığılca

*Sinop

*Bingöl

*Şırnak

*Diyarbakır

*Batman

*Kastamonu

*Karabük

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