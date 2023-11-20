Yarın Karabük’te okullar tatil mi? 21 Kasım Salı Karabük’te okul var mı, tatil edildi mi? Son dakika Valilik açıklaması...

21 KASIM KARABÜK'TE OKULLAR TATİL Mİ?

21 Kasım Salı günü Karabük'te okulların tatil olmasına ilişkin bir karar bulunmuyor.

Karabük'ün Eflani ve Eskipazar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Eflani ve Eskipazar ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.