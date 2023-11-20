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ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı | 2023 ATA AÖF güz vize sınav yerleri nereden, nasıl öğrenilir?

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Giriş Tarihi: 20.11.2023
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ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı | 2023 ATA AÖF güz vize sınav yerleri nereden, nasıl öğrenilir?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF), 2023-2024 eğitim öğretim yılı göz dönemi vize sınavları için geri sayıma başladı. Sınavın yaklaşmasıyla birlikte adaylar, ATA AÖF sınav giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığını ve sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. ATA AÖF sınav takvimi de artık belirlendi. Peki ATA AÖF güz vize sınav yerleri nereden, nasıl öğrenilir?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF), 2023-2024 eğitim öğretim yılı göz dönemi vize sınavları için geri sayıma başladı. Sınavın yaklaşmasıyla birlikte adaylar, ATA AÖF sınav giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığını ve sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. ATA AÖF sınav takvimi de artık belirlendi. Peki ATA AÖF güz vize sınav yerleri nereden, nasıl öğrenilir?

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ/YERLERİ AÇIKLANDI!

Ara Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı 25-26 Kasım 2023 tarihlerinde olacak olan Ara (Vize) Sınavına giriş belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN!

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınav giriş belgeleri açıklandıktan sonra adaylar internet üzerinden telefon, tablet, bilgisayarları ile sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek.

Sınav giriş belgeleri obs.atauni.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile birlikte sorgulanabilecek.

Sınav giriş belgesi üzerinde sınavın yapılacağı okulun adı, salon-sıra numarası ve okulun açık adresi yer alacak.

ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Fakültenin sayfasında yapılan açıklamaya göre sınavlar; Güz Dönemi Ara Sınavı 25-26 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.

Sınav 3 oturum şeklinde şu şekilde gerçekleşecek;

I.Oturum : 25 Kasım 2023 - Saat: 09.30

II.Oturum : 25 Kasım 2023 - Saat: 14.00

III.Oturum : 26 Kasım 2023 - Saat: 15.00

ATA AÖF GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

Güz Dönemi Ara Sınavı 25-26 Kasım 2023

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 13-14 Ocak 2024

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı:

I.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 09.30

II.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 14.00

III.Oturum 14 Ocak 2024 Saat: 09.30

Güz Dönemi Bütünleme Sınavı 17-18 Şubat 2024

Bütünleme Sınavı:

I.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 09.30

II.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 14.00

III.Oturum 18 Şubat 2024 Saat: 15.00

Bahar Dönemi Ara Sınavı 20-21 Nisan 2024

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 8-9 Haziran 2024

Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 13-14 Temmuz 2024

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