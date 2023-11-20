ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı | 2023 ATA AÖF güz vize sınav yerleri nereden, nasıl öğrenilir?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF), 2023-2024 eğitim öğretim yılı göz dönemi vize sınavları için geri sayıma başladı. Sınavın yaklaşmasıyla birlikte adaylar, ATA AÖF sınav giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığını ve sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. ATA AÖF sınav takvimi de artık belirlendi. Peki ATA AÖF güz vize sınav yerleri nereden, nasıl öğrenilir?

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ/YERLERİ AÇIKLANDI!