20 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri Bolu’da yarın okullar tatil mi? 21 Kasım’da okullar kapalı mı olacak? İşte merak edilen soruya ilişkin detaylar….

Bolu’da yarın okullar tatil mi? 21 Kasım’da okullar kapalı mı olacak? İşte merak edilen soruya ilişkin detaylar….

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 20.11.2023 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023
ABONE OL
Bolu’da yarın okullar tatil mi? 21 Kasım’da okullar kapalı mı olacak? İşte merak edilen soruya ilişkin detaylar….

Bolu’da 21 Kasım tarihinde yani yarın okulların açık olup olmayacağı en çok merak edilen konuların başında yerini aldı. Bilindiği üzere dün Bolu dahil bazı illerde tüm okullara 1 gün süre ile ara verilmişti. İşte yarın tatil mi sorusuna ilişkin detaylar..

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA