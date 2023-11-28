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Yarın İstanbul'da okullar tatil mi son dakika? 29 Kasım Çarşamba okul var mı, tatil mi? MEB-Valilik açıklamaları...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.11.2023 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023
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Yarın İstanbul’da okullar tatil mi son dakika? 29 Kasım Çarşamba okul var mı, tatil mi? MEB-Valilik açıklamaları...

"Yarın okul var mı, tatil mi son dakika?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, İstanbul'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor. Bu durum, okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda veli ve öğrenciler arasında bir merak uyandırmış durumda. Peki, 29 Kasım İstanbul'da okullar tatil mi? İşte konuya ilişkin son dakika açıklamaları...

Yarın İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yarın kentte şiddetli yağış etkisi görülecek. Peki, yarın okullar tatil olacak mı? İşte son dakika Valilik açıklamaları...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

29 Kasım'da İstanbul'da okulların tatil olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI!

İstanbul Valiliği'nden yarın için uyarı yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bu gece saatlerinden itibaren Avrupa Yakası'nda, Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren ise İstanbul genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklenmektedir. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz kıyıları ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kıyı Ege ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA FIRTINA: GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI, UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında İstanbul'da şiddetli lodos etkisini gösteriyor. Bu durum çeşitli olumsuz olaylara yol açtı. Büyükçekmece'de etkili olan lodos, sahil hattında yürüyenleri zor durumda bıraktı.

Dev dalgalar kıyıyı vururken, açıkta demirleyen bir gemi lodos nedeniyle şiddetli bir şekilde sallandı. Pendik'te ise dalgaların vurduğu limandaki 4 balıkçı teknesi kayalıklara çarparak battı.

İstanbul Havalimanı çıkış ve varışlı 56 Türk Hava Yolları seferi, şiddetli lodos nedeniyle iptal edildi. Ayrıca, İstanbul Boğazı'nda deniz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Bu olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da yaşayanlar, meteorolojik güncellemeleri takip etmeli ve gerekli önlemleri almalıdır.

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