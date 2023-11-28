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Haberler Eğitim Haberleri VGM burs sonuç sorgulama ekranı 2023-2024 | 29 Kasım Yükseköğretim Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları saat kaçta açıklanacak? Duyuru geldi!

VGM burs sonuç sorgulama ekranı 2023-2024 | 29 Kasım Yükseköğretim Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları saat kaçta açıklanacak? Duyuru geldi!

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Giriş Tarihi: 28.11.2023
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VGM burs sonuç sorgulama ekranı 2023-2024 | 29 Kasım Yükseköğretim Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları saat kaçta açıklanacak? Duyuru geldi!

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yükseköğretim burs başvuruları, yoğun ilgiyle sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından, öğrencilerin merakla beklediği bir sonraki aşama, burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihtir. VGM burs sonuç sorgulama ekranının hangi tarihte açılacağını açıkladı. Peki VGM yükseköğretim burs sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yükseköğretim burs başvuruları, yoğun ilgiyle sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından, öğrencilerin merakla beklediği bir sonraki aşama, burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihtir. VGM burs sonuç sorgulama ekranının hangi tarihte açılacağını açıkladı. Peki VGM yükseköğretim burs sonuçları saat kaçta açıklanacak?

YÜKSEKÖĞRETİM VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgiye göre sonuçlar 29 Kasım Çarşamba günü erişime açılacak. Ancak saat kaçta olacağına ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı. Güncel bilgi geldiğinde haberimize eklenecektir.

VGM BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları, yapılacak değerlendirmenin ardından vgm.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. VGM burs sonuçları erişime açıldığında "vgm.gov.tr" adresinden duyuru gelecek ve sorgulama ekranı aktif olacak.

VGM 2023-2024 BURSU NE KADAR?

VGM'nin resmi internet sayfasından yayınlanan duyuruda "2023-2024 eğitim/öğretim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 750,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 1250,00 TL'dir." ifadelerine yer verildi.

Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.

BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Burs almaya hak kazanan öğrencilerin banka hesap açtırma işlemleri ardından ödemeler en kısa sürede planlanır ve Ekim ayı itibarıyla geriye dönük olarak yatırılır.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

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