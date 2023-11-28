Bursa’da yarın okullar tatil mi son dakika? 29 Kasım Bursa’da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...

YARIN OKULLAR HANGİ İLLERDE TATİL, AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Erzurum'da yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle merkez Palandöken, Yakutiye ve Aziziye ilçelerinde 28 Kasım Salı günü okullar tatil edilmişti.



Erzurum Valiliği, 3 merkez ilçe olan Palandöken, Aziziye ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve ortaokul ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurmuştu.



Ancak 29 Kasım Çarşamba günü için bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili gelişmeleri haberlerimizden takip edebilirsiniz.

BURSA VALİLİĞİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

Bursa Valiliği'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şu şekilde:

Meteorolojik Uyarı (2023-51)

28.11.2023

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 29 Kasım Çarşamba günü (yarın) akşam saatlerinden itibaren Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir.

Geçerlilik Periyodu: 29.11.2023 18.00–30.11.2023 03.00

Marmara Denizi'nde 28 Kasım Salı günü (bugün) saat: 15.00 itibariyle rüzgârın Güney ve Güneybatı yönlerinden (6 ile 8 kuvvetinde; 50-75 km/saat, yer yer 9 kuvvetinde 90 km/saat) esmesi beklenmektedir.

Geçerlilik Periyodu: 28.11.2023 15.00–29.11.2023 19.00

Vatandaşlarımızın meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."