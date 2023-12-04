Yalova’da okullar tatil mi edildi son dakika? 4 Aralık Yalova’da okullar tatil mi, kaç gün?

Merkez üssü Marmara Denizi olan bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre 5.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Saat 10:42 sularında Bursa merkezli 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yalova, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, İzmit gibi çevre illerde de hissedilen depremin merkez üssü Bursa Gemlik olarak duyuruldu.