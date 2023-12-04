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Yalova'da okullar tatil mi edildi son dakika? 4 Aralık Yalova'da okullar tatil mi, kaç gün?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.12.2023 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023
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Yalova’da okullar tatil mi edildi son dakika? 4 Aralık Yalova’da okullar tatil mi, kaç gün?

"Yalova'da okullar tatil mi son dakika?" sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem sonrası okulların tatil olup olmayacağı merak konusu olurken, konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi.Peki, yarın Yalova'da okullar tatil mi, kaç gün tatil? İşte haberin detayları...

"Yalova'da okullar tatil mi son dakika?" sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem sonrası okulların tatil olup olmayacağı merak konusu olurken, konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi. Peki, yarın Yalova'da okullar tatil mi, kaç gün tatil? İşte haberin detayları...

YALOVA'DA OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Yalova'nın Armutlu ilçesinde öğleden sonra tüm okullar tatil edildi.

Merkez üssü Marmara Denizi olan bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre 5.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Saat 10:42 sularında Bursa merkezli 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yalova, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, İzmit gibi çevre illerde de hissedilen depremin merkez üssü Bursa Gemlik olarak duyuruldu.

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