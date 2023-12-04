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Bursa'da okullar tatil mi son dakika? Bursa'da bugün ve yarın okullar tatil olacak mı? MEB son dakika açıklamalar...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.12.2023 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023
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Bursa’da okullar tatil mi son dakika? Bursa’da bugün ve yarın okullar tatil olacak mı? MEB son dakika açıklamalar...

"4 Aralık 2023 Bursa okullar tatil mi?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Marmara Denizi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, bölgede milyonlarca kişi tarafından hissedildi. Bu sebeple binlerce öğrenci ve veli okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Bursa'da yarın okullar tatil mi? İşte konuya ilişkin son dakika açıklamalar...

"Bursa'da okullar tatil mi son dakika?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Marmara Denizi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, bölgede milyonlarca kişi tarafından hissedildi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem özellikle Marmara Denizi'nde, Gemlik Körfezi'nde saat 10:42'de gerçekleşti. Depremin derinliği 8.98 km olarak belirlendi. Bu sebeple öğrenci ve veliler okulların tatil durumunu sorguluyor. İşte haberin detayları...

Deprem, özellikle İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Çanakkale gibi büyük şehirlerde ve çevre illerde yoğun bir şekilde hissedildi. Şehir sakinleri, deprem sırasında panikle dışarı çıkarak güvenli bölgelere gitmeye çalıştı.

4 ARALIK PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Çanakkale ve birçok şehirde hissedildi. Depremi hisseden veliler ve vatandaşlar da okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Okulların tatil edileceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

YALOVA'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ!

Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Yalova'nın Armutlu ilçesinde öğleden sonra tüm okullar tatil edildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Marmara Denizi Gemlik Açıklarında 5.1 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir.

Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı. İstanbul Valisi Davut Gül ise olumsuz bir durumun olmadığını söyledi.

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