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ALES/3 SONUÇ EKRANI sorgulama sonuc.osym.gov.tr | 2023 ALES sonuçları 5 Aralık Salı saat kaçta açıklanacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.12.2023
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ALES/3 SONUÇ EKRANI sorgulama sonuc.osym.gov.tr | 2023 ALES sonuçları 5 Aralık Salı saat kaçta açıklanacak?

ÖSYM tarafından düzenlenen 2023-ALES/3 sınavının ardından adaylar, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ve saat konusunda heyecan içinde bekleyişe geçti. Akademik kariyerlerine devam etmek isteyen binlerce aday, ALES/3 sonuçlarının ne zaman duyurulacağını öğrenmek için çeşitli kaynakları takip ediyor.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3), 19 Kasım tarihinde gerçekleşti ve sınavı geçen adaylar şimdi sınav sonuçlarını bekliyor. Adaylar, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapacakları sorgulama ile ALES/3 değerlendirme sonuçlarına erişebilecekler. ÖSYM'nin duyurusuna göre, ALES sonuçları belirlenen tarihte adayların erişimine açılacak. Peki ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/3 sonuçları nereden öğrenilir?

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında ALES/3 sonuç tarihi belli oldu.

Buna göre; ALES/3 sonuçlarının 5 Aralık'ta saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

ALES açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ALES/3 SONUÇ SORGULAMA EKRANINA UMLAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!

ALES 2024 SINAV TARİHLERİ

ALES/1

2024 ALES/1 sınavı için başvurular 1-11 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak.

Adaylar için geç başvuru günü ise 19 Mart 2024 olacak.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 21 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 10 Mayıs'ta açıklanacak.

ALES/2

ALES/2 başvuruları 3 Haziran 12 Haziran tarihleri arasında alınacak.

28 Temmuz'da gerçekleşecek olan sınavın sonuçları ise 16 Ağustos'ta erişime açılacak.

ALES/3

ALES'in 2024 yılındaki son sınavı olan ALES/3 ise 17 Kasım'da yapılacak.

Bu sınavın başvuruları ise 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.

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