ALES/3 SONUÇ EKRANI sorgulama sonuc.osym.gov.tr | 2023 ALES sonuçları 5 Aralık Salı saat kaçta açıklanacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3), 19 Kasım tarihinde gerçekleşti ve sınavı geçen adaylar şimdi sınav sonuçlarını bekliyor. Adaylar, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapacakları sorgulama ile ALES/3 değerlendirme sonuçlarına erişebilecekler. ÖSYM'nin duyurusuna göre, ALES sonuçları belirlenen tarihte adayların erişimine açılacak. Peki ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/3 sonuçları nereden öğrenilir?

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?