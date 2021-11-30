vgm.gov.tr: VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine yönelik verilen burs için geri sayım başladı. 2021-2022 VGM bursu için başvurular sona erdi. Başvurularını tamamlayan öğrenciler ve velileri heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM ortaöğrenim sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ortaöğrenim başvuru sürecinin değerlendirme aşamasında olduğu duyuruldu. Sonuçların aralık ayının ilk haftalarında açıklanması bekleniyor.

16 Kasım'da 2021 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacak. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet VGM'nin internet sitesi üzerinden açıklanacak.