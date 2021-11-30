MSÜ sözleşmeli personel alımı sınav sonuçları sorgulama: MSÜ sözleşmeli personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı? İşte, taban puanları...

MSÜ sözleşmeli personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde kurulan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin yetiştirildiği Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) kadrolarında görev almak üzere sözleşmeli personel alımına ilişkin yapılan sınav sonuçları MSB PERTEM resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. İşte, MSÜ sözleşmeli personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı? İşte, taban puanları...

MSÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sözleşmeli personel alımı sınav sonuçları öğrenme ekranı ve diğer tüm bilgiler şöyle;

MSÜ resmi Twitter adresinden yapılan son dakika açıklamasına göre MSÜ sözleşmeli personel alımı sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonucunuzu aşağıda yer alan link aracılığıyla sorgulayabilirsiniz.

MSÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ