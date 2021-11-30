AÖL sınav tarihleri 2021: 1. dönem sınavı ne zaman yapılacak? Açık lise sınavı online mı, yüz yüze mi olacak?

Açık lise sınavı ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 1. dönem AÖL sınavının tarihlerini duyurdu. Sınavın ne zaman ve nasıl yapılacağını merak eden öğrenciler konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. AÖL sınavı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, AÖL 1. dönem sınavı ne zaman yapılacak? Açık lise sınavı online mı, yüz yüze mi olacak? İşte ayrıntılar...

AÖL SINAVI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

2021-2022 AÖL 1. dönem sınavı 4-10 Aralık tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek. Cezaevi öğrencileri hariç olmak üzere AÖL 1. dönem sınavları online yapılacak.