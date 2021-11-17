VGM’den son dakika açıklaması: 2021 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ortaöğrenim, yükseköğrenim...

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen ortaöğrenim bursu için başvurular 31 Ekim'de, üniversite öğrencilerine yönelik verilen yükseköğrenim burs başvuruları ise 16 Kasım'da sona erdi. Şimdi ise sıra sonuçlarda. VGM tarafından burs sonuçları hakkında son dakika açıklaması geldi. Peki, 2021 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte cevaplar...

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre;

31 Ekim'de sona eren ortaöğrenim burs başvuruları için değerlendirme işlemleri devam ediyor. Değerlendirme işlemleri tamamlandığında başvuru sonuçları www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanacak.

16 Kasım'da 2021 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacak. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet VGM'nin internet sitesi üzerinden açıklanacak.