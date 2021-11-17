AÖF sınavları online mı olacak? AÖF’ten sınav açıklaması! 2021-2022 AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi?
AÖF sınavları online mı olacak? Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, yakın zamanda gerçekleştirilecek sınavların online yani çevrimiçi olup olmayacağını merak ediyor. Sınava giriş yapacak yüzbinlerce öğrencinin talebi sınavın uzaktan olması. Bazı öğrenciler için beklenen AÖF açıklaması geldi! Açıklamada bazı sınavların çevrimiçi (online) olacağı belirtildi. İşte; 2021-2022 AÖF güz dönemi sınavları hakkında merak edilen bilgiler!
AÖF sınavları online mı olacak? AÖF açıklaması son dakika gelişmesine göre 2021-2022 AÖF güz döneminde bazı sınavların online yapılacağı duyuruldu. 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav kapsamında bazı sınavlar için açıklama geldi. 27-28 Kasım'da gerçekleştirilecek AÖF vize sınavının giriş yerleri henüz belli olmamıştı.
AÖF'TEN SINAV AÇIKLAMASI!
2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav kapsamında aşağıda belirtilen İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı klasik sınavları 23-25 KASIM 2021 tarihleri arasında çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır.
Konu ile ilgili sorunlarınız için AÖF Staj ve Uygulama Koordinatörlüğünün iolpmerkez@anadolu.edu.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz. Sınav girişinizi https://mergen.anadolu.edu.tr adresinden öğrenci T.C. kimlik bilginiz ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
27-28 Kasım'da gerçekleştirilecek AÖF vize sınavının giriş yerleri henüz belli olmadı.
Sınav giriş belgesi, sınav tarihinden 1 hafta önce erişime açılıyor. Buna göre, AÖF vize sınavı giriş yerlerinin önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.
BAŞARI NOTU NEDİR, NASIL HESAPLANIYOR?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının 9.maddesinde "(Değişik:Senato‒3/1/2017‒1/10; Değişik: Senato‒18/9/2018‒7/4; Değişik: Senato‒27/11/2019‒15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir..." denilmektedir.
Not: 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminden itibaren geçerli olacak şekilde "Başarı Notu" alt sınır değeri 35 olup Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde harf notları, dersin alındığı ilgili dönemdeki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenmektedir.
AÇIKÖĞRETİM SİSTEMDE SINIF KAVRAMI VAR MI?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde sınıf kavramı bulunmamaktadır. Bu nedenle öğrenciler 1, 2, 3 ve 4. sınıf olarak ayrılmazlar. Öğrenciler güz dönemi derslerini güz döneminde, bahar dönemi derslerini bahar döneminde almak zorundadırlar. Başka bir ifade ile güz dönemi dersini bahar döneminde, bahar dönemi dersini güz döneminde alamazlar.
Dönemlik-kredili sistemde; önlisans programlarında, Güz Dönemi 1 ve 3. yarıyıllardan, Bahar Dönemi 2 ve 4. yarıyıllardan; lisans bölümlerinde, Güz Dönemi 1, 3, 5 ve 7. yarı-yıllardan, Bahar Dönemi 2, 4, 6 ve 8. yarıyıllardan oluşmaktadır.
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- AÖF sınavları online mı olacak? AÖF’ten sınav açıklaması! 2021-2022 AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi?
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