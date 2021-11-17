ATA AÖF sınav giriş (belgesi) yerleri sorgulama: 2021 ATA AÖF vize sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

ATA AÖF sınav giriş belgesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından güz dönemi vize sınavının giriş yerleri açıklandı. Öğrenciler sınav giriş belgesini alarak sınava katılabilecekler. Sınav giriş yerleri ve vize sınavı hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ATA AÖF sınav giriş (belgesi) yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2021 ATA AÖF vize sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte cevaplar...

ATA AÖF VİZE SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2021-2022 ATA AÖF vize sınavı 20-21 Kasım'da yüz yüze gerçekleştirilecek. İlk oturum Cumartesi günü saat 09.30'da, ikinci otururum 14.00'da başlayacak. Üçüncü oturum ise pazar günü saat 14.00'de başlayacak.

Her bir ders için sınav süresi 30 dakika olacak.