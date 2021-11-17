ATA AÖF sınav giriş (belgesi) yerleri sorgulama: 2021 ATA AÖF vize sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
ATA AÖF sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2021-2022 ATA AÖF vize sınavı için geri sayım başladı. Güz dönemi vize sınavına hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, ATA AÖF'ün resmi internet adresi üzerinden sınav giriş yerlerini öğrenebilecek. Sınav giriş belgesini görüntüleyebilmek için HES kodunu girmeniz gerekiyor. Peki, ATA AÖF sınav giriş (belgesi) yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2021 ATA AÖF vize sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte haberin detayları...
ATA AÖF sınav giriş belgesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından güz dönemi vize sınavının giriş yerleri açıklandı. Öğrenciler sınav giriş belgesini alarak sınava katılabilecekler. Sınav giriş yerleri ve vize sınavı hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ATA AÖF sınav giriş (belgesi) yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2021 ATA AÖF vize sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte cevaplar...
ATA AÖF VİZE SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
2021-2022 ATA AÖF vize sınavı 20-21 Kasım'da yüz yüze gerçekleştirilecek. İlk oturum Cumartesi günü saat 09.30'da, ikinci otururum 14.00'da başlayacak. Üçüncü oturum ise pazar günü saat 14.00'de başlayacak.
Her bir ders için sınav süresi 30 dakika olacak.
ATA AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
ATA AÖF güz dönemi vize sınavı giriş belgeleri Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden erişime açıldı. Sisteme giriş yaptıktan sonra duyurular sayfasında yer alan "ATA-AÖF 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Vize Sınav Giriş Belgenizi Almak İçin Tıklayınız..." butonuna tıklayın.
Daha sonra açılan sayfada HES kodu bilginizi girdikten sonra sınav giriş belgenizi görüntüleyebilirsiniz.
ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
ATA AÖF vize sınavı soruları cevaplarının sınav tarihinin tamamlanmasının ardından 1 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Sınav sorularına, soruların yayınlanma tarihinden itibaren 3 gün içerisinde Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) üzerindeki itiraz bölümünden itiraz edilebilir.
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil. Ancak bir önceki sınavlara baktığımızda sonuçların 1 ay içerisinde erişime açıldığı görülüyor. Buna göre kasım ayının son haftası sonuçların açıklanması bekleniyor.
ATA AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?
ATA AÖF güz dönemi final sınavı 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar yüz yüze yapılacak.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınavı 05-06 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar yüz yüze yapılacak.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 14-20 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVI NE ZAMAN?
2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı 09-10 Nisan 2022 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI NE ZAMAN?
2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı 28-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı 02-03 Temmuz 2022 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.
ATA AÖF 2020-2021 YILI MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?
2020-2021 ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı 07 Ağustos 2021 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek.
ATA AÖF MEZUNİYET VE DİPLOMA NASIL ALINIR?
Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS kredilik, ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ön lisans diploması verilir.
Kayıtlı olduğu lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans diploması verilir.
Öğrencilere diploma ile birlikte sahip oldukları derece ve derecenin düzeyi, içeriği ve işlevi hakkında ayrıntılı bilgi içeren diploma eki verilir.
Lisans programının ilk dört yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak başarılı olan ve AGNO'su 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler programdan kaydını sildirmek koşuluyla ön lisans diploması alabilirler.
Dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Ancak FF notu olan veya disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmazlar.
AGNO'ları 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen AGNO'yu sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi olarak mezun olmazlar.
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