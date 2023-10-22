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Haberler Eğitim Haberleri VGM yükseköğretim burs başvuru tarihleri 2023-24 | Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu nereden nasıl yapılır? VGM bursu ne kadar, kaç TL?

VGM yükseköğretim burs başvuru tarihleri 2023-24 | Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu nereden nasıl yapılır? VGM bursu ne kadar, kaç TL?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.10.2023 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023
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VGM yükseköğretim burs başvuru tarihleri 2023-24 | Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu nereden nasıl yapılır? VGM bursu ne kadar, kaç TL?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından sunulan yükseköğretim burslarına başvurular için heyecanlı bekleyiş başladı. 2023-2024 eğitim yılı için sunulan bu burs fırsatı, yüksek lisans ve ön lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere ekonomik destek sağlama amacını taşıyor. Peki Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu nereden nasıl yapılır? VGM yükseköğretim burs başvuruları ne zaman?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından sunulan yükseköğretim burslarına başvurular için heyecanlı bekleyiş başladı. 2023-2024 eğitim yılı için sunulan bu burs fırsatı, yüksek lisans ve ön lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere ekonomik destek sağlama amacını taşıyor. Peki Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu nereden nasıl yapılır? VGM yükseköğretim burs başvuruları ne zaman?

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURULARI BAŞLADI

Vakıflar Genel Müdürlüğü lisans ve ön lisans öğrencilerine verilecek burs başvuru ekranı bugün (20 Ekim Cuma) itibarıyla erişime açıldı.

Başvuru işlemleri 20-31 Ekim 2023 tarihleri arasında alınacak.

VGM ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

VGM ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Burs Başvuru Kılavuzu'nu paylaştı. Adaylar kılavuz bilgileri doğrultusunda başvurularını gerçekleştirecek.

Burs başvuruları belirlenen takvim doğrultusunda vgm.gov.tr adresinde bulunan başvuru formunun doldurulmasıyla gerçekleştirilecek. Burs başvuru işlemleri sırasında öğrencilerin ekonomik durumu, eğitim bilgileri, iletişim bilgileri vb. talep edilecek.

Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler burslardan yararlanamaz.

8 AY BOYUNCA AYLIK 1.250 TL BURS VERİLECEK

2023 - 2024 eğitim yılında burs almaya hak kazanan öğrencilere, burs almaya devam ettikleri her eğitim yılında 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle burs verilecek olup 2023 – 2024 eğitim yılında aylık 1.250,00 TL burs verilecek.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, okumakta oldukları eğitim kurumunun bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenecek olup öğrencilerin burs almaya devam ettikleri süre boyunca tüm iş ve işlemleri ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından takip edilecek.

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