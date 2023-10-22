VGM yükseköğretim burs başvuru tarihleri 2023-24 | Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu nereden nasıl yapılır? VGM bursu ne kadar, kaç TL?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından sunulan yükseköğretim burslarına başvurular için heyecanlı bekleyiş başladı. 2023-2024 eğitim yılı için sunulan bu burs fırsatı, yüksek lisans ve ön lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere ekonomik destek sağlama amacını taşıyor. Peki Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu nereden nasıl yapılır? VGM yükseköğretim burs başvuruları ne zaman?

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURULARI BAŞLADI

Vakıflar Genel Müdürlüğü lisans ve ön lisans öğrencilerine verilecek burs başvuru ekranı bugün (20 Ekim Cuma) itibarıyla erişime açıldı.

Başvuru işlemleri 20-31 Ekim 2023 tarihleri arasında alınacak.