KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK bursu ne kadar, zam gelecek mi 2024?

2023 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2023 yılının Ocak ayından itibaren üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin 1250 TL olarak belirlenmişti.

Üniversitelerin kapalı olduğu tatil dönemlerinde de Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs ödemesi yapılmaktadır. Burs ödemeleri Yüksek lisansta 2500 TL, doktorada 3750 TL olarak belirlenmiştir.