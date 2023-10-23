23 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK bursu ne kadar, zam gelecek mi 2024?

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK bursu ne kadar, zam gelecek mi 2024?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.10.2023
ABONE OL
KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK bursu ne kadar, zam gelecek mi 2024?

"KYK bursları ne zaman açıklanacak?" sorusu güncemdeki yerini almış durumda. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvurularının sona ermesiyle birlikte, binlerce öğrenci heyecanla KYK burs sonuçlarını beklemeye başladı. İlk defa üniversiteye gidecek veya ara sınıf öğrencileri sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. İşte, haberin detayları...

"KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İlk defa üniversiteye gidecek veya ara sınıf öğrencileri, başvurularını tamamladıktan sonra, eğitim hayatlarını finanse etmek için KYK burs ve kredi programlarına başvuruda bulundular. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları açıklandı mı, ne zaman açılanacak? İşte, cevabı...

KYK BURS/KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuruları için değerlendirme süreci başladı. Öğrencilerin başvurular sırasında verdiği bilgiler Gençlik ve Spor bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından denetlenecek; burs ve krediye hak kazanan öğrenciler duyurulacak.

KYK burs sonuçları için tarih henüz netleşmedi. Geçen yıl Kasım ayının sonlarına doğru açıklanmıştı.

2023 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2023 yılının Ocak ayından itibaren üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin 1250 TL olarak belirlenmişti.

Üniversitelerin kapalı olduğu tatil dönemlerinde de Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs ödemesi yapılmaktadır. Burs ödemeleri Yüksek lisansta 2500 TL, doktorada 3750 TL olarak belirlenmiştir.

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ ZAMLANACAK MI?

2023 Ocak ayında yapılan zamla 1250 TL'ye yükselen burs ücretlerinin 2024 Ocak ayında yeniden zam gelmesi bekleniyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA