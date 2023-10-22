22 Ekim 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri Öğretmeler ara tatile çıkacak mı? İlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri kaç gün tatil yapacak?

Öğretmeler ara tatile çıkacak mı? İlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri kaç gün tatil yapacak?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 22.10.2023 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023
ABONE OL
Öğretmeler ara tatile çıkacak mı? İlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri kaç gün tatil yapacak?

Yoğun bir sınav dönemi atlatacak olan İlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri ilk ara tatil için şimdiden hazırlıklarını yapmaya başladı. Öğretmenlerin ise öğrenciler ile birlikte 9 günlük tatile çıkıp çıkmayacağı merak edilen konuların başında yerini aldı. Peki öğretmenler ara tatilde okula gelecek mi? 2023/ 1. Dönem ara tatil ne zaman?

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA