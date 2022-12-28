VGM YÜKSEKÖĞRENİM burs sonuçları Ocak ayında açıklanır mı? VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite öğrencilerine 650 TL...

VGM burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı! Ortaöğrenim burs sonuçlarının açıklanmasının ardından sıra yükseköğrenim VGM burs sonuçlarına geldi. Öğrenciler, 2022-2023 VGM burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı günü ve saati merak ediyor. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM Yükseköğrenim burs sonuçları Ocak ayında açıklanır mı? İşte, merak edilenler...

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. Geçen yıl, VGM Yükseköğrenim burs sonuçları 24 Aralık'ta ilan edilmişti.

VGM'den yapılan açıklamada "01 Aralık 2022 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır." denildi. Sonuçlar için gözler Ocak ayının ilk haftasına çevrilmiş durumda.