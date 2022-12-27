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AÖL SINAV SONUÇLARI her an açıklanabilir! Açık lise 1. dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak? 2022-2023 AÖL SINAV SONUÇ TARİHLERİ

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.12.2022
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AÖL SINAV SONUÇLARI her an açıklanabilir! Açık lise 1. dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak? 2022-2023 AÖL SINAV SONUÇ TARİHLERİ

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı merak konusu olurken sınav sürecini tamamlayan öğrenciler gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) çevirdi. Sınav sonuçlarının yılbaşından önce açıklanıp açıklanmayacağı öğrenilmeye çalışılıyor. Peki AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

Açık öğretim lise sonuçları öğrenciler tarafından merak ediliyor. Binlerce öğrenci lise öğretimini açıktan tamamlayarak bitirmeye çalışıyor. 9-20 Aralık tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilen 1. dönem sınavlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmeye çalışıyorlar. Peki AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık lise 1. dönem sınav sonuçları nereden öğrenilir?

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, sonuçlar henüz açıklanmadı. AÖL sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Online gerçekleştirilen sınavların sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından genellikle 1-2 hafta içerisinde açıklanıyor.

İPTAL OLAN SINAVLAR YENİDEN YAPILACAK MI?

Açıköğretim Lisesi sınavlarında, kopya çektikleri belirlenen 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi. Bu kişilere 2 yıl boyunca men cezası verilirken sınava katılım sağlayan diğer kişilerin sonuçlarında herhangi bir değişiklik olmayacak ve sınavları iptal edilmeyecek. Yani AÖL'ün 1. Dönem sınavları yeniden yapılmayacak.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?

* 18 yaş altı için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,

* 18 yaş üstü için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 5 veya üzeri,

* Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,

* Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?

Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,

d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.

Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.

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