VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? 2023 VGM burs sonuç duyurusu ne zaman gelecek? www.vgm.gov.tr ekranı sorgulama
Vakıflar Genel Müdürlüğü, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik "Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" ile üniversite öğrencilerine verilen "Yükseköğrenim Bursları" ve "Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları" için yapılan başvuruları 2023-2024 eğitim yılı için www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda almış ve başvuru süreci 16 Ekim 2023 tarihinde sona ermiştir. Peki VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı mı?
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen yükseköğrenim bursu için başvuru sonuçları heyecanla bekleniyor. Yükseköğretim 2023 burs başvuruları, 31 Ekim tarihinde sona ermişti. Ortaöğrenim burs sonuçlarının açıklanmasının ardından şimdi öğrenciler, VGM yükseköğrenim bursu başvuru sonuçlarını merakla bekliyor. Peki VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı mı?
VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
01 Kasım 2023 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır.
Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları vgm internet sitesi üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.
01 Kasım 2023 tarihi itibariyle sona eren yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine başlanmış olup yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanacaktır.
VGM BURSU NE KADAR 2023-2024?
2023-2024 eğitim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 750,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 1.250,00 TL'dir.
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- VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? 2023 VGM burs sonuç duyurusu ne zaman gelecek? www.vgm.gov.tr ekranı sorgulama
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