KYK BURS ÖDEME TARİHLERİ 2023-2024: GSB KYK bursları ne zaman yatacak? 3 aylık toplu ödeme yapılacak mı?
"KYK burs ne zaman yatacak?" sorusu öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burslarına yapılan zamlarla birlikte lisans öğrencilerine sağlanacak burs miktarı 2 bin liraya çıkarıldı. İşte, GSB KYK burs ve kredi ödeme tarihleri...
"KYK burs ne zaman, hangi tarihte yatacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. GSB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında KYK burslarına yapılan zamlarla birlikte lisans öğrencilerine sağlanacak burs miktarı yükseltildi. İşte, GSB KYK burs ve kredi ödeme günleri...
İLK KYK BURS ÖDEMELERİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?
2023-2024 yılı ilk KYK burs ve öğrenim kredilerinin ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz sene üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına 29 Aralık itibarıyla yatırılmaya başlamıştı. Bu sene de benzer tarihlerde ödeme yapılması beklenirken; konuya dair açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
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KYK BURS/KREDİ NE ZAMAN YATACAK?
İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.
Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler.
Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.
2024 KYK BURSU NE KADAR?
Başkan Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.
KYK KREDİSİ BURSA DÖNÜŞÜR MÜ?
Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir.
Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.
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- KYK BURS ÖDEME TARİHLERİ 2023-2024: GSB KYK bursları ne zaman yatacak? 3 aylık toplu ödeme yapılacak mı?
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