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31. Dönem POMEM başvuru tarihi: 2023 POMEM başvuruları ne zaman yapılacak? pa.edu.tr

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Giriş Tarihi: 16.11.2023 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023
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31. Dönem POMEM başvuru tarihi: 2023 POMEM başvuruları ne zaman yapılacak? pa.edu.tr

"31. POMEM başvuruları ne zaman?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye genelinde polis adayları, hayallerindeki mesleği gerçekleştirmek için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak duyuruyu heyecanla bekliyor. Polis Olmak İsteyenlerin Memur Yetiştirme Eğitimi (POMEM) başvurularıyla ilgili bekleyişleri sürerken, adaylar internet üzerinden sürekli olarak araştırmalarını sürdürüyor. İşte, başvurular hakkında merak edilenler...

"31. POMEM başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Polis Olmak İsteyenlerin Memur Yetiştirme Eğitimi (POMEM) başvurularıyla ilgili bekleyişleri sürerken, adaylar internet üzerinden sürekli olarak araştırmalarını sürdürüyor. İşte, POMEM başvuru tarihi ve şartları 2023!

31. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

30. Dönem POMEM alımları kapsamında, 01-19 Mayıs 2023 tarihleri arasında https://ais.pa.edu.tr/ adresinden başvurular alındı.

Geçtiğimiz haftalarda ise 30. Dönem POMEM mülakat sınavına katılacak adayların sınav yeri ve tarihleri belli oldu.

BAŞVURULAR HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

30. Dönem POMEM polis alım süreci bitmeden yeni dönem POMEM için duyuru yapılması beklenmiyor.

Bu kapsamda açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

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