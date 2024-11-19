VGM üniversite burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman? 2024-2025 VGM yükseköğretim burs sonuçları son durum ne?

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün (VGM) ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine sağladığı ortaöğrenim burs başvuru sonuçları, 4 Kasım 2024 itibarıyla açıklandı. Ortaöğrenim burs sonuçlarının duyurulmasının ardından üniversite öğrencilerinin heyecanla beklediği yükseköğrenim burs sonuçları için tarih merak ediliyor.

VGM'den Resmi Açıklama

VGM'den yapılan açıklamada, yükseköğrenim burs başvurularının 31 Ekim 2024 tarihinde sona erdiği belirtildi. Sonuçların açıklanması için öncelikle Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) burs sonuçlarının açıklanmasının beklendiği ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yükseköğrenim burs başvuruları ile yabancı uyruklu öğrenci burs başvuruları 31 Ekim 2024 günü 23.59'da sona ermiştir. Değerlendirme işlemleri, KYK'nın 2024-2025 eğitim yılı burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlayacaktır. Başvuru değerlendirme işlemleri tamamlandığında sonuçlar, www.vgm.gov.tr adresinden duyurulacaktır."

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Sonuçlar Ne Zaman Açıklanır?

KYK burs sonuçlarının 5 Kasım Salı günü açıklanmasının ardından VGM'nin yükseköğrenim burs başvuru değerlendirmelerine başladığı tahmin ediliyor. Bu kapsamda, yükseköğrenim burs sonuçlarının kasım ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.

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Başvurular Nasıl Değerlendiriliyor?

VGM, burs başvurularını Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği'ne uygun olarak değerlendiriyor. Başvuruların doğruluk kontrolleri yapılırken, başvuru formunda beyan edilen bilgilerin eksiksiz ve doğru olması büyük önem taşıyor. Değerlendirme süreci şu adımları içeriyor:

Doğruluk Kontrolleri: Başvurularda beyan edilen bilgilerin kamu kurumlarından doğrulanması.

Değerlendirme Cetveli: Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu Öğrenci Başvuru Değerlendirme Cetveli'ne (Ek-2) göre puanlama yapılması.

Kontenjan Durumu: Açık kontenjanlar doğrultusunda burs bağlanması.

Hatalı veya eksik bilgi beyan eden öğrencilerin başvuruları iptal edildiğinden, başvuru sırasında verilen bilgilerin güncel ve doğru olması gerektiği vurgulanıyor.

Sonuçlar Nereden Öğrenilecek?

Yükseköğrenim burs başvuru sonuçları, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından VGM'nin resmi internet sitesi olan www.vgm.gov.tr üzerinden ilan edilecek. Öğrencilerin sonuçlarını düzenli olarak kontrol etmeleri öneriliyor.