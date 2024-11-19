2025 MSÜ ne zaman, hangi tarihte? MSÜ sınav başvuru takvimi belli oldu mu?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 yılı sınav tarihi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. Subay adaylarının büyük bir heyecanla beklediği sınav için geri sayım başlarken gözler şimdi başvuru tarihlerine çevrildi. 2025 MSÜ sınavına katılmak isteyen adaylar, başvuru sürecine dair detayları merak ediyor. Peki MSÜ 2025 başvuruları hangi tarihte başlayacak?

MSÜ 2025 Sınav Tarihi Belli Oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı sınav takvimini açıkladı. Bu kapsamda, Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (MSÜ 2025) tarihi de netlik kazandı. Türkiye'nin gelecekteki subaylarını belirlemek için yapılan bu kritik sınav, 23 Şubat 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.

MSÜ Başvuruları 2 Ocak'ta Başlıyor

MSÜ 2025 sınavına katılmak isteyen adaylar için başvuru süreci de takvimle birlikte duyuruldu. ÖSYM'nin açıkladığı bilgilere göre, başvurular 2 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve 27 Ocak 2025 tarihinde sona erecek. Adaylar bu süre içinde ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden başvurularını tamamlayabilecek.

Başvuru yapmayı planlayan adayların, süreci dikkatle takip etmeleri ve başvuru işlemlerini son güne bırakmamaları tavsiye ediliyor.

Sonuçlar 18 Mart'ta Açıklanacak

Sınavın ardından gözler, sonuç açıklama tarihine çevrilecek. ÖSYM'nin takvimine göre, MSÜ 2025 sınav sonuçları 18 Mart 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.