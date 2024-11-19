ATA AÖF sınav tarihleri ne zaman? 2024-2025 ATA AÖF vize sınav giriş belgeleri geldi mi?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) öğrencileri, Kasım ayında yapılacak vize sınavlarına hazırlanırken gözler sınav yerleri ve giriş belgelerinin yayınlanacağı tarihe çevrildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ATA AÖF sınav giriş belgeleri üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Ancak sınav yerleri ve giriş belgeleri henüz yayımlanmadı.

ATA AÖF Vize Sınavları Ne Zaman Yapılacak?

ATA AÖF vize sınavları, 30 Kasım ve 1 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak. Akademik takvime göre sınavlar üç oturumda gerçekleştirilecek. Sınav oturumlarının tarih ve saatleri ise şu şekilde olacak:

I. Oturum: 30 Kasım 2024, Saat 09.30

II. Oturum: 30 Kasım 2024, Saat 14.00

III. Oturum: 1 Aralık 2024, Saat 09.30

Öğrenciler, sınav tarihlerini ve oturum saatlerini göz önünde bulundurarak sınav hazırlıklarına hızla devam ediyor.

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Sınav Giriş Belgeleri Ne Zaman Yayınlanacak?

ATA AÖF sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. Öğrenciler, sınav giriş belgelerine obs.atauni.edu.tr üzerinden erişim sağlayabilecek. Giriş belgelerinde, sınavın yapılacağı okulun adı, salon numarası, sıra numarası ve sınav kuralları gibi önemli bilgiler yer alacak. Sınav yerleri ve belgeler açıklandığında, üniversitenin resmi sitesinden duyuru yapılacak.

ATA AÖF Sınav Yerleri Nereden Öğrenilir?

Her yıl olduğu gibi, ATA AÖF vize sınav yerleri ataaof.edu.tr adresinden yayımlanacak. Öğrenciler, sınav giriş belgelerini alarak, sınavların yapılacağı okul, salon, sıra numarası gibi detaylara ulaşabilecek.

Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?

Sınav giriş belgesi almak için öğrencilerin obs.atauni.edu.tr adresine giriş yapmaları gerekecek. Burada, öğrencilere ait sınav giriş belgesi sorgulama ekranı bulunacak ve belgeyi online olarak alabilecekler. Bu belge, öğrencilerin sınavlara katılabilmesi için gereklidir ve sınav günü yanlarında bulundurmaları zorunludur.