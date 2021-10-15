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VGM üniversite burs başvurusu ne zaman? 2021 VGM üniversite bursu ne zaman verilecek?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.10.2021 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021
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VGM üniversite burs başvurusu ne zaman? 2021 VGM üniversite bursu ne zaman verilecek?

VGM üniversite burs başvurusu ne zaman? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvurusundan faydalanmak isteyen üniversite öğrencileri bursların ne zaman başlayacağını sorguluyor. 2021 VGM üniversite burs başvurusu yoğun şekilde araştırılıyor. VGM bursu ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine 100,00 TL, üniversite öğrencilerine aylık 400,00 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu üniversite öğrencilerine ise 600,00TL olarak verilecek. Peki; 2021 VGM üniversite burs başvurusu ne zaman?

2021 VGM üniversite burs başvurusu ne zaman? 2021 VGM üniversite bursu ne zaman verilecek? Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl binlerce öğrenciye burs veriyor. Burs başvurusunda bulunmak isteyen ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri, web sitesinden başvuru yapabiliyor. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Peki; 2021 VGM üniversite burs başvurusu ne zaman?

VGM BURSU NE KADAR?

VGM bursu ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine 100,00 TL, üniversite öğrencilerine aylık 400,00 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu üniversite öğrencilerine ise 600,00TL olarak verilecektir.

VGM burs başvuruları www.vgm.gov.tr üzerinden alınmaktadır. Burs başvurusunda bulunmak isteyen ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerin kurumun web sitesinden başvuru işlemlerini yapabilecek.

ÖĞRENCİLERE BURSLARI NASIL ÖDENİR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler. Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır.

Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

VGM ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2021 yılında VGM burslarında ortaöğrenim başvuruları 15 Ekim'de alınacak. İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin burs başvuru işlemleri 30 Ekim'de sona erecek.

Yükseköğrenim başvuruları ise 1 Kasım tarihinde başlayacak. Üniversite öğrencileri ve Yabancı uyruklu öğrencileri 15 Kasım'a kadar devam edecek.

Kimler VGM Bursundan Yararlanamaz?

Açık Öğretim Liselerinde okuyanlar,

Özel Okullarda Eğitim Alanlar,

Örgün Eğitim Almayanlar,

Mesleki Açık Öğretim Lisesine Geçenler

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmayanlar,

Yurt dışındaki Okullarda Eğitim Alanlar,

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