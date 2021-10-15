Geri sayım sürüyor... 27. dönem POMEM ne zaman açıklanacak? Polis mülakat sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?

27. dönem POMEM ne zaman açıklanacak? Polis mülakat sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 8-21 Aralık 2020 tarihleri arasında başvuruları kabul edilen POMEM için mülakat aşaması da tamamlanmıştı. Gözler POMEM mülakat sonuçları için gelecek açıklamalara çevrildi. İşte, 27. dönem POMEM ne zaman açıklanacak? Polis mülakat sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.