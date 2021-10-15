Burs ve kredi başvurusu ne zaman? Bugün VGM ortaöğrenim burs başvurularının başlamasının ardından gözler KYK burslarına çevrildi. Üniversite öğrencilerine yönelik verilen KYK bursu için bekleyişte olan öğrenciler, konu hakkında son gelişmeleri yakından takip ediyor. Konu hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman? 2021-2022 KYK burs başvuru takvimi belli oldu mu? İşte haberin detayları...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hemen şunu belirtelim ki, burs ve kredi başvuruları 2021 YKS ve DGS yerleştirmelerinin tamamen sona ermesi ile başlayacak. Üniversite yerleştirme süreci tamamlandıktan sonra KYK tarafından başvuru sürecine ilişkin detaylar açıklanacak. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.