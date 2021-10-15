Burs ve kredi başvurusu ne zaman? 2021-2022 KYK burs başvuru takvimi belli oldu mu?
Burs ve kredi başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. KYK tarafından üniversite öğrencilerine yönelik verilen burs ve kredi ile ilgili araştırmalar başladı. İlk defa üniversiteye başlayacak olan öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman? 2021-2022 KYK burs başvuru takvimi belli oldu mu? İşte son gelişmeler...
Burs ve kredi başvurusu ne zaman? Bugün VGM ortaöğrenim burs başvurularının başlamasının ardından gözler KYK burslarına çevrildi. Üniversite öğrencilerine yönelik verilen KYK bursu için bekleyişte olan öğrenciler, konu hakkında son gelişmeleri yakından takip ediyor. Konu hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman? 2021-2022 KYK burs başvuru takvimi belli oldu mu? İşte haberin detayları...
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Hemen şunu belirtelim ki, burs ve kredi başvuruları 2021 YKS ve DGS yerleştirmelerinin tamamen sona ermesi ile başlayacak. Üniversite yerleştirme süreci tamamlandıktan sonra KYK tarafından başvuru sürecine ilişkin detaylar açıklanacak. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?
Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan "taahhütname onayı" işlemini yapmaları gerekmektedir. Taahhütname onayı yapmayan öğrenciye ödeme yapılmamaktadır.
KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?
Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.
İlk defa burs/kredi alacak öğrencilerin taahhütnamelerini nasıl ve ne zaman düzenlemeleri gerekmektedir?
Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.
BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
AÇIK ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ BURS/KREDİ ALABİLİR Mİ?
Yalnızca örgün öğretim öğrencilerine kredi/burs verilmektedir.
KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alınması,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.
BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?
• Başarısız olma,
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
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