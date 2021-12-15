VGM son dakika açıklaması: 2021 VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Son gelişmeler...
VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler VGM burs sonuçlarına çevrildi. Geçtiğimiz günlerde ortaöğrenim sonuçlarının açıklanmasının ardından yükseköğrenim sonuçları için açıklama gelmişti. Peki, 2021 VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021-2022 VGM burs sonuçları ile ilgili merak edilenler...
VGM burs sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2021-2022 yükseköğrenim bursu için başvuurlar 01-16 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. KYK bursunun açıklanması ile birlikte VGM bursu için araştırmalar hız kazandı. Peki, 2021 VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
VGM'den yükseköğrenim bursu için yapılan açıklamada, "16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır." denilmişti. KYK sonuçlarının açıklanması ile birlikte gözler VGM Bursuna çevrildi. Sonuçların önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
2021-2022 VGM BURSU NE KADAR?
2021-2022 eğitim yılından itibaren burs miktarları şu şekilde:
Ortaöğrenim bursu aylık: 100,00 TL,
Yükseköğrenim bursu aylık: 400,00 TL,
Yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu aylık: 600,00 TL
VGM BURSU NE ZAMAN, NASIL ÖDENİYOR?
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.
Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açtıran öğrenciler kamu ortak ATM'lerinden burslarını alabilirler. Vakıf Katılım Bankası tarafından; kart, kart basımı, kart aidatı, ilk veriliş, yenileme, değiştirme, iptal etme ve benzeri hallerde herhangi bir ücret alınmaz; havale, EFT, ATM/BTM cihazları, internet şubesi, çağrı merkezi aracılığı ile havale, bakiye sorma, hesap hareketleri döküm işlemleri otomatik ödeme talimatı, para yatırma, vergi ödemelerinden ücret ve komisyon alınmaz, hesap işletim ücreti veya başka bir ad altında masraf ve ücret talep edilmez, herhangi bir kesinti yapılmaz ve hesap özeti ücreti alınmaz.
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.
KYK BURSU ALANLAR VGM BURSU ALABİLİR Mİ?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (e) fıkrasına göre kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz. Bu nedenle "Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları", KYK'nın burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. Hem KYK'ya hem de Vakıflar Genel Müdürlüğüne burs başvurusu yapılabilir. KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin KYK ile taahhütname imzalayıp imzalamamasına bakılmaksızın Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu başvurusu iptal edilir ve halen Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu almakta olan öğrencilerin ise bursları kesilir.
KYK ÖĞRENİM KREDİSİ ALANLAR VGM BURSU ALABİLİR Mİ?
Evet. KYK'dan öğrenim kredisi alan öğrenciler Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursundan yararlanabilirler.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- VGM son dakika açıklaması: 2021 VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Son gelişmeler...
- Su samurları yavrularına saldıran timsahı öldürdü! Dünyanın en korkutucu yırtıcısı...
- Fed faiz kararı son dakika! Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD, Fed Başkanı Powell'ın konuşması saat kaçta?
- Dolar kuru son durum: Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? 15 Aralık canlı döviz kurları
- Son durum: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Maaşlar artacak mı?
- 15 Aralık altın yorumları: Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatları ve son gelişmeler
- Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 bedelli askerlik yerleri ve sevk tarihleri belli oldu mu?
- İstanbul'a kar ne zaman yağacak 2021? İstanbul'a bu hafta kar yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü...
- VGM burs sonuçları 2021 ne zaman açıklanır? 2021-2022 VGM burs sonuçları açıklandı mı? Lisans başvurusu...
- KYK burs ve kredi sorgulama ekranı: KYK burs ve kredi sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? KYK burs sorgulaması...
- Oranlar netleşti! Emekliye ek zam geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi kaç TL zam alacak? İşte yeni rakamlar...
- TikTok yasaklandı mı, kapanacak mı? TikTok yasaklanıyor mu, açıklama geldi mi? TikTok kapanıyor iddiaları...