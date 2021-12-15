VGM son dakika açıklaması: 2021 VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Son gelişmeler...

VGM burs sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2021-2022 yükseköğrenim bursu için başvuurlar 01-16 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. KYK bursunun açıklanması ile birlikte VGM bursu için araştırmalar hız kazandı. Peki, 2021 VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM'den yükseköğrenim bursu için yapılan açıklamada, "16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır." denilmişti. KYK sonuçlarının açıklanması ile birlikte gözler VGM Bursuna çevrildi. Sonuçların önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.