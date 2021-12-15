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e-Devlet KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? 2021 KYK burs ve kredi taahhütname onayı son gün ne zaman?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.12.2021 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021
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e-Devlet KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? 2021 KYK burs ve kredi taahhütname onayı son gün ne zaman?

KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. Başvuru sonuçlarına göre burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrencilerin taahhütname onayı yapmaları gerekiyor. O tarihe kadar taahhütname onayı yapmayan öğrencilerin haklarından yararlanamayacak. Peki, e-Devlet KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? 2021 KYK burs ve kredi taahhütname onayı son gün ne zaman? İşte cevaplar...

e-Devlet KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvuru sonuçları erişime açıldı. Burs ya da kredi hakkı kazanan öğrencilere ödeme yapılabilmesi için taahhütnamelerin onaylanması gerekiyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, e-Devlet KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? 2021 KYK burs ve kredi taahhütname onayı son gün ne zaman? İşte haberin detayları...

TAAHHÜTNAME ONAYI SON GÜN NE ZAMAN?

2021-2022 KYK burs ve kredi ödemelerinin yapılabilmesi için öğrencilerin 10 Aralık saat 23.59'a kadar taahhütname onayı yapmaları gerekiyor.

Peki, nasıl yapılır?

TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, KYK burs ve kredi taahhütname onayı işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecekler. Geçmiş yıllarda e-Devlet mobil uygulamasından yapılamayan taahhütname onayı artık mobil uygulamadan da yapılabiliyor.

Öğrenciler e-Devlet mobil uygulamasını kullanarak burs/kredi başvuru sonucunu görüntüleyebilir ve taahhütnamelerini onaylayabilirler.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÖĞRENCİLER

Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin, anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle sisteme girerek burs/kredi taahhütnamesi için veli onayı vermeleri gerekiyor. Ardından 15-18 yaş arası öğrenciler, kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını tamamlayabilecek.

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini düzenletebilecek.

KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.

İlk defa burs/kredi alacak öğrencilerin taahhütnamelerini nasıl ve ne zaman düzenlemeleri gerekmektedir?

Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.

BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

AÇIK ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ BURS/KREDİ ALABİLİR Mİ?

Yalnızca örgün öğretim öğrencilerine kredi/burs verilmektedir.

KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alınması,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

• Başarısız olma,

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

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