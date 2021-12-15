e-Devlet KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvuru sonuçları erişime açıldı. Burs ya da kredi hakkı kazanan öğrencilere ödeme yapılabilmesi için taahhütnamelerin onaylanması gerekiyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, e-Devlet KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? 2021 KYK burs ve kredi taahhütname onayı son gün ne zaman? İşte haberin detayları...

TAAHHÜTNAME ONAYI SON GÜN NE ZAMAN?

2021-2022 KYK burs ve kredi ödemelerinin yapılabilmesi için öğrencilerin 10 Aralık saat 23.59'a kadar taahhütname onayı yapmaları gerekiyor.

Peki, nasıl yapılır?