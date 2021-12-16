KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? 2021-2022 KYK burs miktarı ne kadar, kaç para? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KYK bursları ne zaman yatacak? 2021 KYK burs ücreti ne kadar? soruları üniversite okuyan milyonlarca öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. KYK burs taahhütname onayı 19 Kasım saat 23.59'da sona erecek. İşte, KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? 2021-2022 KYK burs miktarı ne kadar, kaç para?

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

Yükseköğrenim öğrencilerinin, burs ve kredilerini alabilmek için e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere bu ay içinde ödemeleri yapılacak.