KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? 2021-2022 KYK burs miktarı ne kadar, kaç para?
KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından kredi ve burs ücretlerinin ne zaman, hangi ayda yatacağı merak konusu oldu. E-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylayan öğrencilerin KYK bursları yatmaya başlayacak. İşte, KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? 2021-2022 KYK burs miktarı ne kadar, kaç para?
KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? 2021-2022 KYK burs miktarı ne kadar, kaç para? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KYK bursları ne zaman yatacak? 2021 KYK burs ücreti ne kadar? soruları üniversite okuyan milyonlarca öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. KYK burs taahhütname onayı 19 Kasım saat 23.59'da sona erecek. İşte, KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? 2021-2022 KYK burs miktarı ne kadar, kaç para?
KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?
Yükseköğrenim öğrencilerinin, burs ve kredilerini alabilmek için e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere bu ay içinde ödemeleri yapılacak.
KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün öğrencilere sağladığı aylık burs ve kredi ücretleri her yıl belirleniyor.
2021 yılı için belirlenen ücret lisansta aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL.
KYK TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?
Burs/kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütnameyi mutlaka onaylaması gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)
Öğrenciler, taahhüt onaylarını 19 Aralık saat 23.59'a kadar e-Devlet mobil uygulaması üzerinden de verebilecekler.
e-Devlet KYK burs/kredi onay hizmetini kullanmak için ilk olarak e-Devlet sistemine giriş yapılması gerekiyor. Giriş işleminin ardından "Kim hakkında işlem yapılacak?" seçeneğine "Kendi hakkımda işlem yapmak istiyorum." veya "Velisi olduğum bir öğrenci hakkında işlem yapmak istiyorum." şeklinde yanıt verilmesi gerekiyor. Ardından kazanılan burs/kredi için taahhütname onayı ekranından onay verilmeli.
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