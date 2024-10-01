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VGM ortaöğretim burs başvuruları başladı mı? 2024-2025 VGM burs ücreti ne kadar?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 10:46
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VGM ortaöğretim burs başvuruları başladı mı? 2024-2025 VGM burs ücreti ne kadar?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), ortaöğrenim burs başvurularının başladığını duyurdu. Burs imkanlarından yararlanmak isteyen öğrenciler, başvuru süreçleri ve gerekli belgeler hakkında detaylı bilgi arayışına girdi. VGM burs tarihleri ve başvuru koşulları, öğrencilerin akademik hayatlarını desteklemek amacıyla sunulan önemli fırsatlar arasında yer alıyor.

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