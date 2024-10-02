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DGS ek tercihleri başladı mı, ne zaman? 2024 DGS ek tercih nereden, nasıl yapılır?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 11:50
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DGS ek tercihleri başladı mı, ne zaman? 2024 DGS ek tercih nereden, nasıl yapılır?

2024 DGS ek tercih dönemi için aratılmalar başladı. İlk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adaylar boş kalan kontenjanlar için ek tercih sürecinin ne zaman başlayacağını heyecanla bekliyor. DGS ek tercih tarihleri ve başvuru süreciyle ilgili detaylar, adayların gündeminde yer alırken, ek tercihler nereden ve nasıl yapılacak sorusu da büyük merak konusu. İşte, DGS ek tercih dönemiyle ilgili beklenen tüm bilgiler.

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